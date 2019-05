Maratona di Trieste | dopo le polemiche gli atleti africani partono in prima fila - Vince

Maratona Trieste : 5 top runner africani : ANSA, - Trieste, 30 APR - Saranno 5, 4 uomini e 1 donna, i top runner africani protagonisti della Trieste 24 Half Marathon, la mezza Maratona evento clou del III Trieste Running Festival, a Trieste ...

La mezza Maratona di Trieste e gli atleti africani : Gli organizzatori della corsa ci hanno ripensato e prenderanno anche atleti dall'Africa, dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla loro scelta di escluderli

Il caso della Maratona di Trieste : nessuna esclusione per gli atleti africani : La Maratona di Trieste (Trieste Running Festival) non è stata vietata agli africani. L’organizzazione ha scelto di non invitarli, per evitare che partecipassero come atleti élite. L’obiettivo degli organizzatori era contrastare i manager sfruttatori che fanno gareggiare i propri atleti di grande valore senza pagarli adeguatamente, solo per sfruttarli. Gli atleti africani potevano iscriversi tranquillamente alla manifestazione podistica, come ...

La Maratona di Trieste inviterà anche africani - "era una provocazione" : "Dopo avere lanciato una provocazione che ha colto nel segno, richiamando grande attenzione su un tema etico fondamentale, contrariamente a quanto comunicato ieri, inviteremo anche atleti africani". Lo ha annunciato in una nota il patron del Trieste Running Festival, Fabio Carini. "L'invito agli atleti africani - spiega ancora Carini - giungerà come abbiamo fatto con quelli europei, lavorando con quei procuratori che siano in grado di garantire ...

