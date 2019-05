Manduria | caso Antonio Stano | la madre di uno dei ragazzi | ' Mio figlio ha bisogno di me'

I fatti di Manduria simili al caso Partenza di Modica : La tragica vicenda di Manduria ha provocato l'intervento dei familiari di Angelo Partenza morto a Modica per una aggressione da parte una baby gang

Manduria - caso Stano : confermato il carcere per i due maggiorenni : Emanuela Carucci I sei minorenni si trovano nei centri di prima accoglienza a Bari e a Lecce Il gip del tribunale ordinario di Taranto ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due maggiorenni fermati nei giorni scorsi dalla polizia. I due sono coinvolti nell'inchiesta portata avanti dalla procura di Taranto sulla morte di Cosimo Antonio Stano , il 66enne di Manduria morto il 23 aprile scorso a causa delle ...

Manduria - pensionato picchiato a morte. Si allarga l'indagine e spunta un altro caso sospetto : La morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 65 anni deceduto lo scorso 23 aprile all'ospedale Giannuzzi dopo quasi 20 giorni di agonia in seguito alle numerosi aggressioni subite da un gruppo di giovanissimi a Manduria, rischia di scoperchiare un vaso di Pandora, a patto che non sia l'omertà dei cittadini a vincere.Le responsabilità dei giovanissimi sono in fase di accertamento - 8 sono stati fermati con l'accusa di ...