Manduria | anziano torturato dai bulli disse alla Polizia | ' Aiutatemi | mi perseguitano'

(Di domenica 5 maggio 2019) Continuano spedite le indagini intorno al caso del 66enne Antonio Cosimo Stano, l'uomo deceduto il 23 aprile scorso all'ospedale di, nel tarantino, perché seviziato da una baby gang composta da 14 ragazzi del posto. Per la morte di Stano 8 di loro sono stati già riconosciuti e portati in carcere, questo grazie anchetestimonianza spontanea di una giovane ragazza di 16 anni, che in uno dei video ripresi dai ragazzi mentre torturavano l', ha riconosciuto il suo fidanzato, e per questo si è recata in commissariato. Le accuse mosse nei confronti dei giovani aguzzini sono pesantissime: tortura, aggravata dcrudeltà, violazione di domicilio e sequestro di persona. Con il passare dei giorni emergono nuovi particolari sulla vicenda in questione, come quella ad esempio che una prima denuncia di quanto avveniva all'venne già presentata da lui stesso, in maniera ...

