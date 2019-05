Maltempo Veneto | gravi danni all’agricoltura nel Veronese

Maltempo in Veneto : centinaia gli interventi di soccorso dei pompieri : Sono oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalla scorsa notte fino a stamani dai vigili del fuoco per i danni causati dal Maltempo in tutto il Veneto. Particolarmente colpita la provincia di Verona, con un’ottantina di interventi per rimuovere alberi abbattuti dal vento, prosciugamenti di case allagate, soccorsi ad automobilisti in difficolta’. Sulla strada Gardesana sono crollati sotto il vento alcuni cipressi, ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...

Maltempo : in Veneto oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco per la nevicata nel bellunese : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - oltre 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per le avverse condizioni metereologiche, che dalla giornata di ieri hanno interessato tutta la provincia bellunese con abbondanti nevicate. Le operazioni di soccorso hanno riguardato il taglio di piante, il recup

Meteo - Maltempo in Veneto : fino a 80 cm di neve fresca sulle Dolomiti : Intense nevicate nelle scorse ore sulle Dolomiti del Veneto: in 24 ore sono caduti fino a 80 cm di neve fresca, secondo l’Agenzia Arpav di Arabba (Belluno). Gli accumuli più rilevanti riguardano l’Alpago (76 cm), il Passo Mauria (75 cm ), Cortina (60 cm), il nevegal (60 cm). In totale il manto bianco ha raggiunto un’altezza di 176 cm a Cortina, 164 cm ad Arabba e 154 cm ad Alleghe e Misurina. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Maltempo : Veneto - chiusi passi dolomitici : ANSA, - BELLUNO, 28 APR - Veneto Strade considerate le abbondanti nevicate di queste ore ha deciso la chiusura dei passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la ...

Maltempo : Veneto - chiusi passi dolomitici : ANSA, - BELLUNO, 28 APR - Veneto Strade considerate le abbondanti nevicate di queste ore ha deciso la chiusura dei passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la ...

Maltempo Veneto : chiusi passi dolomitici per troppa neve : Considerate le abbondanti nevicate di queste ore, Veneto Strade ha deciso la chiusura dei passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la provincia di Belluno, e al di sopra dei 1.000 metri la neve ha raggiunto i 40 cm. A causa del forte vento, che crea cumuli di neve sulle strade, è stata chiusa al transito la SP 24 “del Passo Valparola” dalla localita’ Passo Falzarego fino al confine con la ...

Maltempo Veneto : grandinate su vigneti e coltivazioni - tecnici al lavoro : “I tecnici di Avepa, che ho mobilitato fin da ieri sui territori colpiti dal Maltempo, stanno continuando sopralluoghi analitici e puntuali sulle coltivazioni e i vigneti colpiti dalle grandinate”: lo comunica il Presidente della Regione del Veneto che ha ricevuto in queste ore dal direttore di Avepa, Fabrizio Stella, un primo report sull’esito dei sopralluoghi. L’area interessata parte da Nicolino, Vidor, San Giovanni, Santo Stefano, Guia, ...

Maltempo : neve a Cortina - pioggia su resto del Veneto : Piove su tutto il Veneto mentre a Cortina d’Ampezzo è tornata la neve cosi’ come sull’arco delle Dolomiti sopra i 1600. Lo rende noto l‘Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) che rileva come i fenomeni sono per lo piu’ a carattere locale e che gia’ nella tarda serata e notte andranno ad esaurimento. Il tempo instabile e’ stato piu’ insistente a nord-est, alternato ad alcune ...

Maltempo : “In Veneto grandine sui vigneti di prosecco” : Violenti nubifragi e grandine si sono abbattuti a macchia di leopardo nel nord Italia, dal Veneto alla Lombardia, provocando pesanti danni nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità con la caduta di un terzo di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulle regioni del nord, dove è caduto ...

Meteo Veneto - Maltempo nella Pedemontana : firmato lo stato di emergenza : Dalle prime ore di questa mattina gli uomini di AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), insieme al direttore Fabrizio Stella, sono nelle aree della Pedemontana veneta colpite ieri dal maltempo, per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito soprattutto a causa delle forti grandinate abbattutesi in diverse province. Nello stesso tempo, gli uffici regionali hanno istruito il decreto per la ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Maltempo Veneto : grandine nel Veronese [FOTO LIVE] : Il Maltempo sta interessando il Veneto dove per le prossime ore è prevista un’allerta meteo della Protezione Civile. In particolare forti piogge interesseranno la zona di Vicenza, mentre proprio qualche minuto fa una violenta grandinata si è abbattuta a San Zeno di Montagna e Prada, nel Veronese. Ecco le immagini live. L'articolo Maltempo Veneto: grandine nel Veronese [FOTO LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.