Maltempo | sulle Dolomiti fino a 30 centimetri di neve fresca FOTO

Maltempo : neve al Brennero - 30 cm sulle Dolomiti : In alcune zone dell'Alto Adige la neve è caduta nella notte fino ai 500 metri di quota. sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e 30 centimetri di neve fresca. In Alta Pusteria questo inverno è ...

Meteo - Maltempo in Veneto : fino a 80 cm di neve fresca sulle Dolomiti : Intense nevicate nelle scorse ore sulle Dolomiti del Veneto: in 24 ore sono caduti fino a 80 cm di neve fresca, secondo l’Agenzia Arpav di Arabba (Belluno). Gli accumuli più rilevanti riguardano l’Alpago (76 cm), il Passo Mauria (75 cm ), Cortina (60 cm), il nevegal (60 cm). In totale il manto bianco ha raggiunto un’altezza di 176 cm a Cortina, 164 cm ad Arabba e 154 cm ad Alleghe e Misurina. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Maltempo : neve in quota sulle Alpi - il paesaggio è invernale : Piove su tutto il Veneto mentre a Cortina d'Ampezzo è tornata la neve così come sull'arco delle Dolomiti sopra i 1600. Lo rende noto l'Arpav, Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, che rileva ...

METEO ITALIA - Dopo PASQUETTA ancora Maltempo al NORD - piogge diffuse e NEVE sulle Alpi : Roma - METEO, TENDENZA Dopo PASQUETTA: la presenza di una profonda saccatura atlantica con annessa circolazione depressionaria al suolo sull'Ovest Europa, condizionerà il tempo subito Dopo la PASQUETTA sul nostro Paese, in particolare sulle regioni settentrionali della Penisola; instabilità atmosferica anche su buona parte delle regioni centrali (specie del versante tirrenico). Situazione che andrà invece gradualmente ...

Freddo e Maltempo al nord : belle nevicate sulle Alpi - video da Zambla Alta : Il maltempo non accenna a placarsi sulla nostra penisola grazie alla riapertura della tanto sospirata "porta atlantica" che ha permesso il ritorno delle piogge dopo tanta siccità nel trimestre...

L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità : sollievo per fiumi e laghi - tanta neve sulle montagne : “L’arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le precipitazioni sono state inferiori di 1/3 nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr nel sottolineare che “lungo la Penisola l’area maggiormente penalizzata dalla mancanza di acqua è il Nord-Ovest dove finalmente è arrivata la pioggia. Le intense precipitazioni – sottolinea ...

Ondata di Maltempo e forti nevicate in Francia : oltre 50mila famiglie senza elettricità sulle Alpi : Fitte nevicate sull’arco Alpino hanno provocato la caduta di alberi sui tralicci elettrici ed ora almeno 50.000 abitazioni in Francia sono rimaste senza elettricità questa mattina: lo ha reso noto Enedis, filiale di Edf incaricata della gestione e della manutenzione della rete. L’Alta Savoia risulta il dipartimento più colpito con 35mila famiglie senza corrente, contro 9000 dell’Isère e i 6000 della Savoia, ha precisato ...

Maltempo e intense nevicate sulle Alpi : mezzi bloccati in Trentino - un metro di neve in Piemonte : Una profonda saccatura nord-atlantica sta portando piogge sulle regioni settentrionali, specie sulla Liguria e sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, e nevicate via via più diffuse sui settori Alpini. La perturbazione insisterà, con fenomeni localmente intensi al nord ed al centro, specie sulle regioni tirreniche, estendendosi poi a Sicilia e Calabria. Si avrà inoltre un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Sulla ...

Protezione Civile domani : forte Maltempo e abbondanti nevicate in arrivo sulle Alpi : Nella giornata di domani una perturbazione legata ad una saccatura in affondo sull'Europa centro-occidentale determinerà piogge e temporali sulle regioni settentrionali e centrali della penisola....

Maltempo : allerta della Protezione Civile per i cimiteri di alberi sulle Dolomiti : Giovedì sono attese in Alto Adige fino a 80 mm di precipitazioni, con il limite della neve che potra’ scendere anche fino a 1.000 metri di altitudine. Per questa ragione e’ stato proclamato lo stato di allerta Alfa (giallo) per la giornata di giovedi’ a partire dalla mezzanotte e fino alle 13 di venerdi’. Cio’ significa che per la Protezione Civile e’ in arrivo un evento rilevante che va monitorato ...

Meteo : vortice depressionario sul nord Africa. Ancora Maltempo sulle isole maggiori - bello altrove! : Il vortice di bassa pressione sviluppatosi ben 2 giorni fa sul nord Africa continua a stazionare in loco, tra Tunisia e Canale di Sicilia, dove causa maltempo a tratti molto incisivo. I fenomeni più...

Meteo : vortice ciclonico domani nel Mediterraneo. Maltempo intenso sulle isole maggiori : Una massa d'aria fredda e instabile sta scivolando dall'Europa centrale sin verso il basso Mediterraneo, attraversando in pieno l'Italia dove in queste ore sta determinando una cospicua nuvolosità e...

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve e spargisale sulle strade - vento forte sulla A24 : Astral Infomobilità, in riferimento alla situazione sulle strade di competenza e alla situazione meteo, rende noto che sono “attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 411 dir. di Campocatino“. Si segnala inoltre “vento forte sulla A24 Roma-Teramo tra il Grande Raccordo Anulare e la Valle del Salto. Transito sconsigliato ai veicoli telonati, furgonati e ai caravan.” L'articolo Maltempo ...

Maltempo Lazio : ghiaccio sulle strade e vento forte - variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte e presenza di ghiaccio sulle strade regionali 411 Bublacense e 521 di Morro. Sono attivi spargisale di Astral spa“. “A causa di condizioni meteo avverse, a causa del forte vento, variazioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Le corse di oggi 12 marzo Formia-Ponza e Formia-ventotene delle 09.15, ventotene-Formia delle 15.00, Ponza-Formia delle 17.00, non ...