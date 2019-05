Maltempo - soccorsi i tre alpinisti rimasti bloccati sul Monte Rosa - : Due uomini e una donna francesi avevano perso l'orientamento ed erano in difficoltà tra le Rocce Nere e il Polluce. Intorno a mezzanotte il soccorso alpino li ha raggiunti. Altre 2 persone erano ...

Norvegia - nave da crociera in avaria : 1300 persone da evacuare. Soccorsi difficili per il Maltempo : E’ in corso al largo della Norvegia l’evacuazione di 1300 passeggeri dalla nave da crociera Viking Sky con problemi ai motori. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media, aggiungendo che navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano anche vento forte e onde molto alte. La nave della Viking Ocean Cruises, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi intorno alle 14 a 2,5 miglia (4,6 km) dalla costa ...