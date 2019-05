Maltempo | smottamento nel Bolognese | famiglie evacuate

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Una decina disono statenel pomeriggio a Pianoro Vecchio, nel, per unoprovocato probabilmente dalla pioggia che da questa mattina interessa l’Emilia. A cedere, a quanto si apprende, e’ stato un contrafforte in cemento che sostiene alcuni edifici con diversi appartamenti. Non risultano feriti, ma molte persone hanno raccontato di essersi spaventate per il boato causato dal crollo, avvenuto verso le 16.30. Vigili del Fuoco Carabinieri e Polizia locale hanno provveduto allo sgombero immediato dello stabile, per il pericolo di ulteriori cedimenti. Nel, sono stati decine gli interventi dei pompieri e delle forze dell’ordine per problemi legati al, soprattutto rami e alberi spezzati dal vento e tratti stradali allagati.Nel dettaglio, dalla tarda mattinata fino alle 19, spiegano i Vigili del Fuoco di Bologna, ...