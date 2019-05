Maltempo Sicilia | turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala

Maltempo : allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale : Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale. Più in generale, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per queste zone della Sicilia: Nord-Orientale, ...

Maltempo : allerta meteo in Sicilia : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sicilia ancora nella morsa del Maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,

Maltempo : danni per il forte vento a Pasquetta in Sicilia : Il vento forte che ha soffiato sferzando la Penisola nel giorno di Pasquetta ha causato danni, soprattutto nelle due isole maggiori, in Sicilia.

Maltempo Sicilia : ripresi i collegamenti con le Eolie : Dopo il Maltempo e le mareggiate dei giorni scorsi, nella notte 2 traghetti Caronte&Tourist sono giunti a Lipari, da Milazzo, per consentire a circa 3mila turisti di partire. Anche da e per Milazzo viaggiano gli aliscafi della Liberty Lines e, per la risacca a Lipari, attraccano nello scalo alternativo di Punta Scaliddi. L'articolo Maltempo Sicilia: ripresi i collegamenti con le Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : mareggiata danneggia l’attracco degli aliscafi ad Alicudi : Ad Alicudi, nelle Eolie, una violenta mareggiata ha danneggiato il punto di attraccato degli aliscafi del porto mettendo a rischio il prossimo approdo di veloci mezzi nell’isola dell’Arcipelago. Nel vecchio pontile aliscafi invece le mareggiate hanno portato via un parabordo verticale. I lavori nel porto erano stati ultimati da circa due mesi. L'articolo Maltempo Sicilia: mareggiata danneggia l’attracco degli aliscafi ad ...

Maltempo Sicilia : riaperta una tratta di Cerda-Fiumetorto sulla linea Pa-Ag : E’ ripresa alle 15,30 la circolazione ferroviaria fra Cerda e Fiumetorto, sulla linea Palermo-Agrigento, sospesa dalle 10, dopo che un cavo elettrico si era adagiato sulla linea di alimentazione dei treni. Durante lo stop, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra Palermo e Agrigento Centrale. Un treno Regionale e’ stato cancellato, cinque limitati nella percorrenza. L'articolo Maltempo Sicilia: riaperta una tratta ...

Maltempo - burrasca in Sicilia : evacuato palazzo e sradicati alberi nel Trapanese - volo dirottato a Catania : In atto azioni di burrasca forza otto da sudest su Ionio meridionale, stretto di Messina, mare e canale di Sardegna e relative coste, e forza dieci su stretto di Sicilia e Tirreno meridionale. Come fa sapere l’Aeronautica militare forti raffiche di vento in Sicilia, specie a Palermo e Messina. Pioggia, Maltempo e vento forte in tutta la regione. Alcune famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza da un palazzo a Castelvetrano dopo ...

Maltempo - burrasca in Sicilia : il forte vento fa crollare luminarie di Pasqua a Comiso : Pasquetta all’insegna del Maltempo anche in Sicilia, dove il forte vento di scirocco, che ha raggiunto i 60 chilometri l’ora, e il mare molto mosso, che ha toccato forza sette, tiene bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti dirette alle Eolie. A Palermo diversi interventi dei vigili del fuoco, tettoie divelte e danni alle auto. Chiusa la riserva dello Zingaro L'articolo Maltempo, burrasca in Sicilia: il forte vento fa ...

Maltempo - Protezione civile : a Pasqua burrasca su Sardegna - Sicilia e Calabria : Allerta Maltempo per Pasqua in Sicilia, Sardegna e Calabria. La vasta area depressionaria, posizionata tra la penisola iberica ed il Nord Africa, nella giornata di domani lambirà anche l'Italia ...

Maltempo : Sicilia - domani allerta gialla : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale Siciliana ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani.

Maltempo per domani 11 aprile in Sicilia : allerta gialla : Torna il Maltempo in buona parte della Sicilia per domani, 11 aprile. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia allerta gialla

Maltempo in Sicilia : allerta gialla per oggi 7 aprile : oggi domenica, 7 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia un’allerta meteo gialle. Temporali e vento forte.

Maltempo Sicilia : stato di calamità per Trapani - Caltanissetta e Ragusa : In riferimento alle alluvioni che hanno colpito lo scorso autunno la provincia di Trapani, e le gelate dei primi di gennaio in quelle di Caltanissetta e Ragusa, il governo Musumeci ha approvato la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Gli eventi che si sono registrati tra il 31 ottobre e il 10 novembre del 2018 nel Trapanese hanno provocato danni per circa 5,4 milioni. Il provvedimento prevede aiuti in ...

Maltempo Sicilia - allerta gialla da Messina a Ragusa : domani 5 aprile : La Protezione Civile della Sicilia prevede per domani, 5 aprile, ancora un’allerta meteo gialla sulla parte orientale dell’isola, da Messina a Ragusa