Maltempo | pioggia | vento e grandine nelle Marche

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. Un morto a Marsala - una persona dispersa nel Mincio : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. È maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. Una persona dispersa nel Mincio : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. A Ostia burrasca di vento : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. A Ostia burrasca di vento : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Ondata di Maltempo su tutta Italia - pioggia - grandinate e neve : Roma, 5 mag., askanews, - Un'Ondata di maltempo ha investito tutta Italia, con neve sulle Alpi e le Prealpi, nevicate e grandinate sparse anche in Toscana e Marche, precipitazioni da nord a sud, vento ...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo - sui monti nevica : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo - maggio come in inverno : pioggia e freddo sull'Italia. LIVE - : Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi ...

Maltempo - maggio come in inverno : pioggia e freddo sull'Italia. LIVE : Maltempo, maggio come in inverno: pioggia e freddo sull'Italia. LIVE Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi dei pompieri in Veneto. 30 cm di neve sulle Dolomiti. ...

Previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia : ancora qualche giorno di pioggia e Maltempo - poi una tregua : Le Previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 6 maggio: Nord: bel tempo salvo residui annuvolamenti attesi al mattutino su Emilia-Romagna e Triveneto con qualche debole fenomeno associato, nevoso sui rilievi emiliani-romagnoli oltre i 700-800 metri. Centro e Sardegna: all’inizio molte nubi compatte con rovesci e qualche nevicata oltre i 700-800 metri su marche ed abruzzo ...

Maltempo in Lombardia : bufera di vento e pioggia - danni sul lago di Garda : Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito ...

Maltempo in Molise : temperature a picco - neve in montagna e pioggia in collina : In Molise oggi giornata all’insegna di freddo, pioggia e neve a quote superiori ai 1.200 metri. Leggere nevicate si sono registrate a Capracotta (Isernia), 1.421 metri, e in altre zone dell’entroterra. Segnalata pioggia sulla costa e nelle zone collinari. La colonnina di mercurio è scesa a picco nell’arco di pochi giorni. A Isernia la minima questa notte è stata +2°C, a Campobasso +4°C. L'articolo Maltempo in Molise: ...

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : allerta meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Maltempo : neve a Cortina - pioggia su resto del Veneto : Piove su tutto il Veneto mentre a Cortina d’Ampezzo è tornata la neve cosi’ come sull’arco delle Dolomiti sopra i 1600. Lo rende noto l‘Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) che rileva come i fenomeni sono per lo piu’ a carattere locale e che gia’ nella tarda serata e notte andranno ad esaurimento. Il tempo instabile e’ stato piu’ insistente a nord-est, alternato ad alcune ...

Maltempo Bergamo - pioggia e grandine : allagato l’aeroporto di Orio al Serio : Un violento temporale con grandine e pioggia si è abbattuto su tutta la provincia di Bergamo oggi pomeriggio, causando disagi anche all’aeroporto di Orio al Serio. Il forte vento ha provocato la rottura di un collettore di acqua piovana e dal soffitto dell’area arrivi è piovuto all’interno, allagando il pavimento. In una mezz’ora i tecnici dello scalo hanno sistemato la conduttura e asciugato l’area interessata. Un ...