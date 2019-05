Maltempo | neve al Brennero | 30 cm sulle Dolomiti

Maltempo : in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri : La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella ...

Maltempo - in arrivo temporali e neve al centro-nord : Maltempo, in arrivo temporali. Una vasta area perturbata proveniente dall'Europa settentrionale raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale

Maltempo - dall'Artico arrivano freddo - vento e neve : In arrivo dall'Artico un'ondata di aria fredda che si prepara a investire l'Italia e tutto il Mediterraneo, portando con sé pioggia e neve a bassa quota. Nonostante maggio sia iniziato, l'inverno non ...

Meteo Protezione Civile : forte Maltempo e freddo domani - torna anche la neve al centro-nord! : Come preannunciato, un impulso freddo e perturbato in arrivo da Nord porterà maltempo e un netto calo delle temperature domani sull'Italia centro-settentrionale. Particolarmente colpita l'Emilia...

Protezione Civile : Maltempo diffuso domani sull'Italia - torna la neve al Nord : Nella giornata di domani avremo un diffuso peggioramento atmosferico sull'Italia, con piogge e temporali da Nord a Sud. Previsto nelle ultime ore del giorno l'ingresso di aria particolarmente fredda...

Maltempo Trentino : 550mila euro ai parchi Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino : Prosegue l’azione di sostegno al territorio dopo l’eccezionale Maltempo che lo ha colpito in autunno. Con due provvedimenti, che portano la firma del vice presidente e assessore all’ambiente, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di assegnare 250.000 euro al Parco naturale Adamello-Brenta e 200.000 euro al Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino: serviranno per la manutenzione delle aree, per investimenti strutturali e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : inizia un weekend di Maltempo con piogge - temporali e il ritorno della neve : Sarà un venerdì 3 maggio di diffuso maltempo in Italia, che ci porterà all’irruzione artica di domani, quando freddo e neve faranno ritorno ad inizio maggio per un’ondata di freddo tradiva sulla penisola. Oggi, nuvole, rovesci e temporali interesseranno un po’ tutta Italia e continueranno anche domani. Dalle 06.00 UTC alle 24 UTC di oggi, venerdì 3 maggio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare per l’Italia indicano: Nord: -cielo molto ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : primo weekend di Maggio di Maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve : Si prospetta un primo weekend di Maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio Maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 Maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 Maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle ...

Maltempo : a Pizzoferrato ghiaccio e neve : Con la fredda perturbazione registrata ieri Pizzoferrato(Chieti), situata a circa 1.300 metri di altitudine, si è svegliata con dieci centimetri di neve. “Era tutto ghiacciato – dice il sindaco Palmerino Fagnilli, – e con zero gradi di temperature. Sono stato costretto a far uscire lo spartineve per garantire la viabilita’ e regolarita’ dei servizi. Non abbiamo registrato problemi e le scuole sono rimaste aperte. In ...

Maltempo in Molise : temperature a picco - neve in montagna e pioggia in collina : In Molise oggi giornata all’insegna di freddo, pioggia e neve a quote superiori ai 1.200 metri. Leggere nevicate si sono registrate a Capracotta (Isernia), 1.421 metri, e in altre zone dell’entroterra. Segnalata pioggia sulla costa e nelle zone collinari. La colonnina di mercurio è scesa a picco nell’arco di pochi giorni. A Isernia la minima questa notte è stata +2°C, a Campobasso +4°C. L'articolo Maltempo in Molise: ...

Maltempo e neve in Alto Adige : colpo di coda dell’inverno e riscaldamenti accesi : Dopo le temperature primaverili delle scorse settimane, quando si erano toccati i +26°C, in Alto Adige il mese di aprile termina con un clima invernale: il paesaggio è innevato e i riscaldamenti sono accesi a Bolzano. I rilievi sono imbiancati e le temperature a fondovalle si aggirano sui +15°C. La neve caduta negli ultimi due giorni ha raggiunto anche gli 80 cm ai Prati di Croda Rossa, mentre circa 40 cm sono caduti a Sesto e a San ...

Maltempo Belluno - coppia isolata dalla neve : farmaci portati con gli sci : Gli uomini del Soccorso alpino di San Vito di Cadore (Belluno) sono intervenuti stamane, con una squadra di sciatori, per portare alcuni medicinali ad una coppia rimasta isolata nella propria ‘casera’ a seguito della forte nevicata di ieri. Una squadra è partita dall’abitato di Vodo di Cadore con sci e pelli di foca, poiche’ le piante abbattute e il consistente strato di neve non consentivano di proseguire con altri mezzi ...

Maltempo : Belluno - isolati dalla neve - Soccorso Alpino consegna medicine con gli sci : Belluno, 29 apr. (AdnKronos) - Questa mattina attorno alle 10 il Soccorso Alpino di San Vito di Cadore è stato allertato per portare alcuni medicinali a un uomo, rimasto isolato con la moglie nella propria casera a seguito della nevicata. Una squadra è partita dall'abitato di Vodo di Cadore con sci

Maltempo - oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve : Sono stati oltre 50 gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco nel Bellunese a partire dalla sera di sabato, 27 aprile, a causa delle abbondanti nevicate che si sono verificate sul territorio. Lo scrivono i vigili del fuoco su Twitter specificando che gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti e assistenza a persone in difficoltà. L'articolo Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve ...