Maltempo | forte mareggiata sferza il litorale romano

Maltempo e vento forte : chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate : A causa di Maltempo e vento forte, la SS36 "del lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas

Maltempo a Ostia Lido : forte mareggiata con venti a 90 km/h [GALLERY] : forte mareggiata con venti a 90 km/h oggi, 5 Maggio 2019 a Ostia Lido. Nelle foto la statua del Nettuno vista dal Pontile.

Maltempo e vento forte sul Garda : “Rimanete in casa e uscite solo se strettamente necessario” : “Le raffiche di vento continueranno ancora per alcune ore. Si consiglia di rimanere a casa e di uscire solo in caso di stretta necessità“: è l’appello lanciato dal Municipio di Lonato (Brescia) colpito insieme a Desenzano del Garda dalle avverse condizioni meteo. La Polizia locale di Desenzano ha chiesto ai bresciani di evitare di recarsi nella zona del lago. Per motivi di sicurezza, il Comune di Lonato ha disposto la chiusura ...

Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Meteo Protezione Civile : forte Maltempo e freddo domani - torna anche la neve al centro-nord! : Come preannunciato, un impulso freddo e perturbato in arrivo da Nord porterà maltempo e un netto calo delle temperature domani sull'Italia centro-settentrionale. Particolarmente colpita l'Emilia...

Maltempo al Nord : forte temporale con grandine su Milano : Maltempo diffuso e localmente intenso in queste ore sul Nord Italia. Un forte temporale ha colpito Milano e l'area a Nord del capoluogo lombardo. Tuoni frequenti, forti rovesci di pioggia e a...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo anche forte al Nord : Nella giornata di domani, Venerdì 3 Maggio, si instaurerà una bassa pressione sull'area settentrionale della penisola, apportando maltempo al centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo - ultime ore di sole sull’Italia : sta per scatenarsi un weekend di forte Maltempo [MAPPE e DETTAGLI] : Meteo – Splende il sole sull’Italia in questo Giovedì 2 Maggio di ampie schiarite in tutto il Paese, ma è solo la quiete prima della tempesta: in vista del weekend, infatti, sta per scatenarsi una forte ondata di maltempo che colpirà un po’ tutte le Regioni. Intanto le temperature si mantengono basse, fresche, inferiori rispetto alle medie del periodo ad eccezione delle Regioni del medio/alto Adriatico e delle Alpi orientali. ...

Meteo - forte Maltempo in Romania : grandine - piogge torrenziali e un grande tornado. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...

Maltempo Cuba : forte tempesta danneggia l’aeroporto di Santa Clara : Una tempesta che si è abbattuta sulla zona centrale di Cuba, descritta come “tipica” e associata all’estate, provocando danni all’aeroporto internazionale della città di Santa Clara, a circa 400 chilometri ad est di L’Avana, senza causare vittime o feriti. La grave tempesta locale, così come è stata definita da José Rubiera, noto meteorologo Cubano, ha colpito l’aeroporto della citta’ alle ore 17 locali ...

Previsioni Meteo Maggio - clamorosa rottura fredda da Domenica 5 : tornano freddo - neve e forte Maltempo : Previsioni Meteo Maggio – Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli Meteorologici confermano la tendenza già illustrata su MeteoWeb nelle scorse ore: Domenica 5 Maggio una clamorosa rottura stagionale interromperà bruscamente una Primavera già particolarmente tribolata, riportando condizioni del tempo prettamente invernali in tutt’Italia con freddo, neve a bassa quota e forte maltempo. Se già oggi abbiamo freddo e maltempo su ...

Maltempo : danni per il forte vento a Pasquetta in Sicilia : Il vento forte che ha soffiato sferzando la Penisola nel giorno di Pasquetta ha causato danni, soprattutto nelle due isole maggiori, in Sicilia.

Maltempo - il vento forte provoca danni : Sono le isole le zone per il momento maggiormente colpite dal Maltempo che ha rovinato la serata della pasquetta napoletana. Il vento forte ha provocato dei danni ma soprattutto ha costretto numerosi ...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile : forte Maltempo in 8 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo -La vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, convoglia sull’Italia flussi umidi ed instabili responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, anche dell’incremento delle precipitazioni, sotto forma di rovescio o temporale, sulle Regioni settentrionali e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...