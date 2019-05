Maltempo e vento forte sul Garda | “Rimanete in casa e uscite solo se strettamente

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. A Ostia burrasca di vento : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. A Ostia burrasca di vento : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo - allerta meteo per arrivo vento - temporali e anche neve al centro-nord : Una vasta perturbazione dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale, con un generale peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previsti vento, piogge sparse, ...

Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Maltempo in Lombardia : bufera di vento e pioggia - danni sul lago di Garda : Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito ...

Maltempo - dall'Artico arrivano freddo - vento e neve : In arrivo dall'Artico un'ondata di aria fredda che si prepara a investire l'Italia e tutto il Mediterraneo, portando con sé pioggia e neve a bassa quota. Nonostante maggio sia iniziato, l'inverno non ...

Meteo - Maltempo in Sardegna : domani vento e mareggiate : A partire dalle prime ore di domenica 5 maggio 2019 e sino alla tarda serata, si prevedono venti forti da Nord-Ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi di burrasca sulle coste settentrionali, sui rilievi orientali e sul Campidano di Cagliari. Saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte. Secondo le previsioni dell’Arpas “domani l’approfondimento verso sud di un’onda depressionaria di origine polare ...

Maltempo Belluno - frana di Borsoi : intervento urgente dei Vigili del Fuoco : La frana di Borsoi, in comune di Tambre nel bellunese, ha ripreso a muoversi rendendo necessario un intervento urgente per limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi dei Vigili del Fuoco di Belluno e Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri. “Stiamo monitorando il fronte di ...

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : allerta meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Maltempo in Puglia : bufera di vento durante i giorni di Pasqua vigneti in ginocchio e danni ingenti : Una vera e propria bufera di vento, quella che si è abbattuta nei giorni di Pasqua e Pasquetta in Puglia, con raffiche di vento fino a 120 km/h, causando ingenti danni ai vigneti della regione. “Tonnellate di teloni di plastica letteralmente ‘volati’ per le campagne con danni ai vigneti che ad una prima stima risultano di circa 5-10mila euro per ettaro. Sono questi i risultati della bufera di vento che si è abbattuta sulla ...

Maltempo : raffiche di vento a Trento con alberi sradicati : Vigili del fuoco mobilitati questo pomeriggio a Trento a causa del forte vento che ha provocato la caduta di numerosi rami. Due alberi sono stati sradicati, uno in piazza delle Erbe e un altro in via Brescia, a Piedicastello, dove è stata danneggiata un’auto parcheggiata. Altri interventi in piazza Dante e nel parco del Fersina. L'articolo Maltempo: raffiche di vento a Trento con alberi sradicati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : intervento per escursionisti in difficoltà nel Forlivese : Gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti questo pomeriggio per soccorrere una famiglia di turisti stranieri, padre e due figli, in forte difficolta’ a causa del Maltempo. Gli escursionisti sono gia’ stati raggiunti in zona diga di Ridracoli, frazione del Comune di Bagno di Romagna sull’Appennino Forlivese. Non c’è stato alcun problema di carattere sanitario e i tre stranieri sono in buone condizioni di salute. Il ...

Maltempo : danni per il forte vento a Pasquetta in Sicilia : Il vento forte che ha soffiato sferzando la Penisola nel giorno di Pasquetta ha causato danni, soprattutto nelle due isole maggiori, in Sicilia.

Meteo Liguria - attenzione al Maltempo : allerta gialla per forti piogge e vento : Scatta oggi l'allerta gialla emanata da Arpal per il maltempo in Liguria, in particolare ci si aspettano forti piogge su gran parte del territorio. È quindi consigliabile evitare se possibile di mettersi in viaggio negli orari più "caldi" e se proprio la cosa dovesse essere irrinunciabile, usare estrema prudenza. A causa del Meteo in Liguria, si prevede per la zona del Savonese l'allarme giallo in vigore già dalle 4 di stanotte (23/04/2019), il ...