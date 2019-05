Ma che fine ha fatto il baby Sussex?

agi

(Di domenica 5 maggio 2019) Il desiderio di Meghan Markle di partorire a casa rischia di sfumare: con già una settimana di ritardo rispetto alla data prevista per la nascita del baby, la moglie del principe Harry potrebbe essere costretta a sottoporsi a un parto indotto in clinica se non ci dovessero essere novità nelle prossime 48 ore.Lo riferisce l'informatissimo tabloid britannico Daily Mail, precisando che è sempre più probabile per la duchessa diil ricovero al Frimley Park Hospital nel Surrey, a 25 chilometri da Frogmore Cottage dove i duchi si sono trasferiti di recente.Meghan a 37 anni è considerata una primipara attempata e quindi, superata la data prevista del parto, dopo un certo periodo di tempo, è d'obbligo l'intervento dei medici. Nel caso, risulterebbe inutile l'organizzazione per la nascita dell'erede a casa, come Meghan sembra preferire: fonti ...

