L’Uragano Artico flagella l’Italia | maltempo di portata eccezionale | mai così negli

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Ondate fredde in Maggio, con caratteristiche invernali, non sono certe inconsuete, ma dobbiamo dire che gran parte di esse, tra quelle documentate almeno 6/7, sono accorseanni 50/90. Non vi son tracce di altre ondate di freddo dell’entità di questa in attoultimi 30 anni. Qualche freddata tardiva in maggio vi è stata anche qualche anno fa per gli Appennini, ma si è manifestata in gran parte con calo termico e qualche gelata notturna-mattutina per serenità del cielo, poca attività ciclonica associata e anche effetti nevosi non eclatanti. L’irruzione fredda in corso in queste ore e che vede il clou sul Nord Appennino, ha pochi precedenti nella storia meteo recente e, per di più, è associata a un sistema depressionario di significativa intensità e vorticità conanche intenso, benché circoscritto.Nella mattinata odierna il ciclone invernale ha ...

lametino : L`uragano artico si sposta in Calabria, previste abbondanti piogge anche a Lamezia - - RiprendiamociCT : Meteo, l'Uragano Artico adesso si sposta al Sud: massima allerta per nubifragi, grandine e tornado [MAPPE] - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Meteo, l’Uragano Artico adesso si sposta in Calabria e Sicilia: massima allerta per il maltemp… -