Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne

(Di domenica 5 maggio 2019) Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce,, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la stessa energia di un tempo. Accanto a lei, 95enne,, l’altra signora terribile della sinistra italiana che 90 anni li compirà il prossimo 9 agosto. Hanno vissuto la loro vita in perenne odore di scomunica, fanno parte di un pantheon “scomodo”, che per uno strano destino in pochi rivendicano. “Lo so, siamo due vecchie comuniste, io un po’ più vegliarda di lei”, sussurra, quella ...

