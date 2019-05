L' Ora di Legalità | su Rai 3 in seconda serata con Loris Mazzetti

blogo

(Di domenica 5 maggio 2019)“L'Ora dellanasce con l'intento di raccontare lache si evidenzia nell’impegno per la costruzione di pratiche di contrasto civile alla corruzione e alle mafie, nella convinzione che mantenere un faro acceso sul fenomeno criminoso, sul rispetto dell’essere umano in generale, diffondendone la conoscenza, sia la via maestra per il cambiamento. La conoscenza dei diversi aspetti della criminalità organizzata, la sensibilizzazione, la circolazione delle informazioni e l'approfondimento sulla pervasività di questo cancro sociale costituisce una delle missioni del Servizio pubblico radiotelevisivo”. Cosìpresenta il suo nuovo programma, L'ora di, in onda da questa sera, 5 maggio 2019, alle 23.45 su Rai 3, collocandosi così nelladomenicale della terza rete Rai. Per fortuna RaiPlay permette di recuperarlo on-demand: e ...

