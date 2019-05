Livorno-Carpi 1-0

Serie B - Carpi e Padova retrocesse. Il Benevento pareggia in casa - il Livorno vince : ROMA - Un amaro 3-3 al Vigorito condanna il Padova alla retrocessione dopo che il gol di B araye nei minuti di recupero aveva dato speranza alla squadra di Centurioni. Nelle gare delle 15 della ...

Serie B - Padova e Carpi retrocedono. Il Livorno vince e aspetta la Salernitana : Il campionato di Serie B emette i primi verdetti di retrocessione: con una giornata d'anticipo Carpi e Padova salutano la cadetteria, retrocedendo in Serie C. BENVENTO- Padova 3-3 - Infinita girata d'...

Diretta Livorno Carpi/ Streaming video DAZN : precedenti - labronici imbattuti in casa : Diretta Livorno Carpi Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B per la 37giornata.