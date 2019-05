LIVE-Napoli-Cagliari | probabili formazioni | risultato e canale tv

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Nel posticipo della 35esima giornata di serie A, ildi Carlo Ancelotti ospita ildi Rolando Maran allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. La squadra partenopea è reduce dalla vittoria in casa del Frosinone, mentre i sardi vengono dalla pesante sconfitta di Roma per 3 a 0 contro gli uomini di Claudio Ranieri. La squadra sarda, in questo 2019 ha vinto soltanto una volta in trasferta e anche se ormai è salva e non ha più nulla da chiedere al campionato vorrebbe migliorare il suo ruolino di marcia fuori casa. L'ultima vittoria delal San Paolo è data 26 agosto 2007.La partita tra ile ilandrà in onda in diretta sul251 di Sky calcio, su Sky sport 1 e su Sky Serie A alle ore 20:30. Invece, per quanto riguarda la diretta streaming del match andrà in ondasu Sky go....

