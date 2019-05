LIVE Berrettini-Garin | Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA | 1-6 6-3 1-2 Gran battaglia

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 4-3. Segnali di reazione per l’azzurro : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Bautista Agut - Semifinale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 6-4 6-2 - il romano vola in finale! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale del torneo ATP 250 di Monaco che mette di fronte Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Sebbene l’iberico sia leggermente sceso in classifica rispetto al suo momento migliore, parliamo sempre del numero 21 del mondo, con licenza di rientrare nei primi 20 in caso di vittoria del torneo. Berrettini, invece, cerca il nono successo consecutivo, cosa che lo ...

