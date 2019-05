Lega | “Scateniamo la tempesta a Bruxelles” | il manifesto della candidata con la foto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Ilenia Rento, quarantenne leghista bellunese,in extremis da Matteo Salvini alle elezioni europee del 26 maggio, aveva un problema. Era poco conosciuta al di fuori dei confini provinciali, un problema vista l’ampiezza dei collegi elettorali per conquistare un posto a Bruxelles. Ma il problema ora è superato, visto che ha brandito con una disinvoltura che rasenta l’incoscienza l’arma emotivatragedia che si è abbattuta in autunno sulle montagne del Veneto, con milioni di alberi sradicati dalla forza del vento. Immagini che hanno fatto il giro del mondo perché gli abeti dolomitici sono stati divelti come stuzzicadenti.Rento ha pensato di prendere una di quelle, con gli effetti drammatici del ciclone Vaia, e di farci un poster elettorale. Non per dichiarare che penserà alla montagna ferita, che si farà paladina delle istanzegente che vive in ...

