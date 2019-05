Lega - “Scateniamo la tempesta a Bruxelles” : il manifesto della candidata con la foto dell’alluvione in Veneto : Ilenia Rento, quarantenne leghista bellunese, candidata in extremis da Matteo Salvini alle elezioni europee del 26 maggio, aveva un problema. Era poco conosciuta al di fuori dei confini provinciali, un problema vista l’ampiezza dei collegi elettorali per conquistare un posto a Bruxelles. Ma il problema ora è superato, visto che ha brandito con una disinvoltura che rasenta l’incoscienza l’arma emotiva della tragedia che si è ...