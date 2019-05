L' economia aperta trova casa all' Equatore

Cina - Xi : costruire economia aperta per contrastare protezionismo : Roma, 27 apr., askanews, - Nel suo discorso introduttivo all'ultimo giorno di Forum dedicato alla Belt and Road Initiative, a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha rilanciato oggi il suo invito ...

Cina : economia aperta anti-protezionismo : 8.00 Dobbiamo continuare a costruire "un'economia aperta" e "respingere il protezionismo".Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, al Forum di Pechino per la Via della Seta. In un momento di "crescenti incertezze e fattori destabilizzanti" è importante promuovere "una più solida collaborazione" tra Europa, Asia e Africa, "incoraggiando la piena partecipazione di altri Paesi e società" alla Belt and Road.