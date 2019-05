Le notizie in prima pagina sui giornali di domenica 5 maggio 2019

[Il caso] Salvini e Di Maio - prima il grande freddo e poi le ripicche. Nonostante le buone notizie su crescita e lavoro : Persino il ministro Tria si lancia in commenti di "cauto ottimismo" : "Questi numeri testimoniano la solidità e la tenuta dell'economia italiana. Il dato del primo trimestre lascia intravedere che la ...

Scuola - concorso scuola infanzia e primaria ultime notizie : ecco le dichiarazioni di oggi di Bussetti : Il bando di concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sembra oramai alle porte. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, presente quest’oggi a L’Aquila per un convegno, ja confermato come per il bando per l’infanzia e la primaria il Ministero dell’Istruzione sia quasi pronto. ‘Avevamo pensato 10mila posti – ha dichiarato il numero uno del Miur – e siamo riusciti ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : ultimo aggiornamento calendari : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 19 aprile. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 19 aprile Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : ultimo aggiornamento calendari : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 14 aprile. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 14 aprile Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. La prima foto di un Buco Nero - 10 aprile 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: è stato fotografato per la prima volta nella storia un Buco Nero, uno scatto già ribattezzato foto del secolo, 10 aprile 2019,

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : aggiornati i calendari : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data dell’8 aprile. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Le notizie in prima pagina sui giornali di domenica 7 aprile 2019 - : La frenata del Pil gonfia il deficit e ipoteca i 2 miliardi 'congelati' dal governo a dicembre: l'attivazione della clausola della spesa, discussa anche dal ministro dell'Economia Tria con i partner ...

Previsioni meteo addio Primavera : è allerta meteo in molte regioni - ecco dove - Ultime notizie Flash : Secondo le Previsioni meteo la Primavera subisce una battuta d'arresto e in molte regioni d'Italia c'è l'allerta per le prossime ore

Concorso infanzia e primaria 2019 - ultime notizie : bando a maggio - assunzioni nel 2020 : Nel corso di un’intervista a Corrado Zunino di Repubblica, il Ministro Bussetti, ha affermato che il Concorso ordinario per infanzia e primaria sarà bandito entro il mese di maggio. I posti messi a bando saranno 16.000. I requisiti di accesso per partecipare sono i seguenti: diploma magistrale entro l’a.s. 2001/02 oppure laurea in Scienze della Formazione, o analogo titolo estero equipollente; specializzazione su sostegno per i posti di ...