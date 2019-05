Le notizie di scienza della settimana

Facebook : commenti senza leggere le notizie - lo afferma la scienza : Secondo una ricerca dello York College of Pennsylvania, non leggi le notizie che commenti su Facebook. Addirittura, solo il 7 per cento legge le notizie politiche che vede nel proprio newsfeed e a cui lascia un commento. Un comportamento che gli scienziati indicano come il principale motivo per cui è (Continua a leggere)L'articolo Facebook: commenti senza leggere le notizie, lo afferma la scienza è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore