(Di domenica 5 maggio 2019) Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter”. Nuovo duro attacco della Curva Nord dei tifosi dell’Inter nei confronti di Mauro, dopo l’ultima polemica legata alleosè con la moglie-agenteche non sono piaciute alla società. “Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le qualità tecniche e sportive del numero 9 - si legge in un comunicato di Facebook - ma il problema è e sarà sempre quello legato al suo profilo mentale ed all’atteggiamento nei confronti del gruppo che non può e non potrà mai cambiare”.View this post on InstagramA post shared by Μαυʀɸ Iϲαʀδι - MI9 (@mauro) on Apr 28, 2019 at 12:33pm PDT“Le tante occasioni mancate per riconciliarsi con ...

HuffPostItalia : Le foto hot di Icardi e Wanda Nara fanno infuriare gli interisti - chiesiriccardo : Alla pinetina sanno già che la metà dell organigramma verrà mandato via compreso il mister e quindi ....remi in barca e foto hot - blankaut : La gazzetta è in subbuglio per le foto che si fa Pellegrini nei social. Ma poi si fa una foto in costume, lei che è… -