Lazio-Atalanta | streaming | tv | formazioni e risultato – LIVE 1-2

termometropolitico

(Di domenica 5 maggio 2019), tv,La cronaca in tempo reale del secondo tempo di65′ Fallo di Gomez su Bastos. Punizione già battuta dalla64′ Cross di Zapata dalla sinistra: non arriva a colpire né Ilicic, né l’accorrente Hateboer!63′ Tiro dalla distanza di Luis Alberto. Palla direttamente in tribuna!62′ Prova a reagire lae a impostare una nuova azione offensiva. Non è facile adesso sorprendere questa, attenta in fase difensiva, micidiale in zona d’attacco!59′ ERRORE CLAMOROSO DI WALLACE IN DISIMPEGNO. NE APPROFITTA GOMEZ CHE RUBA PALLA AL LIMITE D’AREA, AGGIRA STRAKOSHA MA SI TROVA IN POSIZIONE DECENTRATA. ALLORA GUARDA IN MEZZO VERSO ZAPATA CHE NON CI ARRIVA. TUTTAVIA, LA PALLA ATTRAVERSA TUTTA L’AREA DI RIGORE E ARRIVA SUI PIEDI DI ...

beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Empoli – Fiorentina, 12H30 ? Lazio – Atalanta, 15H ? Genoa – Roma, 18… - SkySport : ???? Serie ?? 35^ giornata ?? #LazioAtalanta 1-0 ? #Parolo (3’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A ??… - Inter : ??? | #Spalletti: 'Le avversarie per la corsa @ChampionsLeague ? Fino alla Lazio secondo me sono tutte in corsa. L'… -