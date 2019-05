Lazio-Atalanta | Gasperini | ' Impresa straordinaria Champions? Ci crediamo ancora di più'

Lazio - Inzaghi : "Addio Champions - l'Atalanta ha meritato" : Simone Inzaghi rende merito all' Atalanta , "Hanno meritato",, dice addio alla Champions , "Ormai è andata",, ma continua a coltivare sogni di Europa League . "Siamo a due punti da Torino e Milan ...

Lazio senza difesa - Atalanta corre e vince : Lazio senza difesa, Atalanta corre e vince – C’è poco da piangere, se non sai difenderti è inutile sperare che gli avversari sbaglino tutti i tiri verso la tua porta. La Lazio di oggi non aveva difesa e non aveva velocità nelle gambe di chi doveva correre dietro a aiutare il povero Acerbi, l’unico che a difendere ci ha almeno provato. Lo scontro diretto tra le due rivali nella corsa alla Champions era cominciato bene per i padroni di casa, ...

Serie A. Atalanta da Champions e Lazio ko - Frosinone in B : Continua inesorabile la rincorsa Champions dell'Atalanta, pari spettacolo al Tardini, mentre il Frosinone accompagna il Chievo in B.

Atalanta insaziabile : asfalta la Lazio e si porta a -1 dall’Inter : E’ una Dea da Champions. L’Atalanta di Gasperini sbanca l’Olimpico contro la Lazio e consolida il quarto posto in classifica.

L'Atalanta vola e 'vede' la Champions : la Lazio di Simone Inzaghi ko 1-3 : L'Atalanta espugna il campo della Lazio e adesso vede veramente vicina la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Successo in rimonta per i nerazzurri che si dimostrano in una condizione di forma davvero impressionante. Dopo il vantaggio dei padroni di casa di Parolo in avvio,

Colpo Champions dell'Atalanta che rifila tre gol alla Lazio : Roma, 5 mag., askanews, - Colpo Champions dell'Atalanta che vince a Roma 3-1 ed affonda le speranze europee della Lazio. Di contro l'Atalanta lascia la Roma, impegnata alle ore 18, a quattro punti di ...

Serie A : Lazio-Atalanta 1-3; Parma-Samp 3-3; Sassuolo-Frosinone 2-2 : La Lazio cede in casa con l' Atalanta ed esce definitivamente dalla corsa Champions sotto il diluvio e i fischi dell' Olimpico . I biancocelesti restano inchiodati all'ottavo posto e ora anche l' ...

Lazio-Atalanta 1-3 - i nerazzurri blindano il quarto posto : ROMA - Ennesima rimonta vincente dell'Atalanta: subìto un gol in apertura da Parolo, la squadra di Gasperini ne fa 3 alla Lazio e si conferma al quarto posto: sempre più concreto il sogno Champions. ...

Serie A - Lazio-Atalanta 1-3 : disastro Wallace - Gasp vede la Champions : Wallace, L, Ammoniti: Bastos, Caicedo, Leiva, Correa, L,; Masiello, Gomez, Mancini, A, Espulsi: nessuno LA CRONACA DEL MATCH

Pagelle Lazio-Atalanta 1-3 : voti e tabellino del match : LAZIO ATALANTA 1-3 – La Lazio dice forse definitivamente addio ai sogni Champions e deve inchinarsi di fronte ad una grande Atalanta. All’Olimpico, a 10 giorni dalla finale di Coppa Italia che le vedrà nuovamente contrapposte, gli uomini di Gasperini ottengono una grande vittoria, con la quale certificano la loro candidatura per un posto nell’Europa […] L'articolo Pagelle Lazio-Atalanta 1-3: voti e tabellino del match ...

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – FINALE (1-3) : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Lazio-Atalanta 90+4′ Fallo di Romulo su Gomez. FINISCE LA PARTITA: L’ATALANTA ESPUGNA ANCHE L’OLIMPICO: 1-3 PER LA SQUADRA DI GASPERINI CHE VOLA A UN PASSO DAL TERZO POSTO, CONSOLIDANDO LA QUARTA POSIZIONE IN CLASSIFICA! A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE DELLA PARTITA! 90+4′ Ultimo giro di orologio. ...

Straordinaria Atalanta : vince 3-1 in casa Lazio e ipoteca la Champions : Straordinaria. Non ci sono altri termini per definire la stagione dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi vincono 3-1 all’Olimpico contro la Lazio e ipotecano la Champions League del prossimo anno. A tre giornate dalla fine, sono al quarto posto a 62 punti a una lunghezza dall’Inter. Al momento, hanno quattro punti sulla Roma che però è impegnata nel pomeriggio a Genova contro il Genoa. Il Torino a 57 e il Milan, con una ...

Risultati Serie A 35ª Giornata – Atalanta strepitosa - Lazio spazzata via : Frosinone in Serie B : L’Atalanta batte la Lazio e blinda il quarto posto, Frosinone matematicamente in Serie B: i Risultati delle partite di Serie A della 35ª Giornata Dopo la vittoria dell’Empoli sulla Fiorentina nel lunch match, il pomeriggio della 35ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match ricchi di gol ed emozioni. Il risultato più importante arriva dal big match fra Lazio e Atalanta che mette in palio punti importanti per l’Europa. ...

