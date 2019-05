Lavoro stagionale | Usb denuncia | «Aumentano i contratti in grigio »

Lavoro stagionale 2019 : le regole del nuovo contratto a termine : Come comportarsi se si vuole assumere un cuoco o un cameriere in uno stabilimento balneare durante i mesi estivi? Oppure un bagnino in una piscina o parco acquatico? Per queste esigenze temporanee e legate a picchi di attività stagionali, la normativa ha preso il contratto a termine ordinario e l’ha rimodellato, introducendo una serie di deroghe. È nato il contratto a termine per attività stagionali, peraltro di recente modificato ad opera del ...