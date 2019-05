ilfogliettone

(Di lunedì 6 maggio 2019)il volo della Dea che vince all'Olimpico e infila il decimo risultato utile consecutivo (7 vittorie e 3 pareggi) imponendosi in rimonta per 3-1 sullae avvicinando il sogno Champions League. Ora l'Atalanta è quarta con 62 punti, 1 solo in meno dell'Inter e 4 in più della Roma, impegnata alle 18 contro il Genoa a Marassi. Pesante sconfitta invece per i biancocelesti, fermi a quota 55 in ottava posizione, che vedono svanire al 99,9% le possibilità di entrare nell'Europa più nobile. Alla squadra di Inzaghi, che svanisce dopo un inizio promettente, resta comunque ancora l'opportunità di andare in Europa League, o tramite il campionato o vincendo la finale di Coppa Italia del 15 maggio proprio contro i nerazzurri di Gasperini.La partita comincia bene per i padroni di casa che sbloccano il match dopo tre minuti: pallone vagante in area, ci arriva Caicedo che tocca per ...

ilfogliettone : L'Atalanta continua a volare, Lazio battuta 3-1 - - Nic01a77 : @tuttapposter Facevo un parallelismo, Spalletti nel 2005 portò l'Udinese ai preliminari di Champions e venne ingagg… - gabryjuve_89 : RT @RidTheRock: l’#Atalanta se ne frega di quello che dice #Allegri e continua a giocare a calcio! SFACCIATA E IMPERTINENTE! ???? -