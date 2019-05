L' Atalanta che vince non è più la squadra dei giovani e del vivaio

Lazio-Atalanta - le chiavi tattiche della sfida : La squadra più in forma del campionato, con il giocatore più in forma del campionato , vale sempre la pena di essere guardata. L'Atalanta ha conquistato 21 punti nelle ultime 10 giornate, in una ...

Lazio-Atalanta - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile vedere Lazio-Atalanta? La sfida tra Lazio e Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre. Quanti sono i precedenti ...

Atalanta - dal 1° luglio giocherà nel Gewiss Stadium : Importante novità in casa Atalanta, protagonista di una stagione più che positiva che la rende al momento la più seria accreditata per la conquista del quarto posto, in attesa di poter disputare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Lo stadio di Bergamo, di proprietà de club nerazzurro (vincitrice del bando comunale il 10 […] L'articolo Atalanta, dal 1° luglio giocherà nel Gewiss Stadium è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

DIRETTA/ Atalanta Udinese - risultato 0-0 - streaming video : che occasione per Pasalic! : DIRETTA Atalanta Udinese streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Giovani e mercato : il modello Atalanta fa tornare anche i conti : Il modello Atalanta torna alla ribalta, tra la finale di Coppa Italia e la rincorsa ad una storica Champions League. Un modello fatto di Giovani e di settore Giovanile, con un occhio di riguardo però anche al bilancio. Il vivaio, infatti, non serve solo da un punto di vista tecnico. Creare giocatori e saperli vendere […] L'articolo Giovani e mercato: il modello Atalanta fa tornare anche i conti è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Scontri tifosi Atalanta-Fiorentina - tanta tensione anche dopo la partita : 15 poliziotti in ospedale : Una quindicina di agenti feriti, un tifoso viola denunciato e quattro bergamaschi in questura per accertamenti. E’ questo il bilancio dei tafferugli fuori dallo stadio il giorno dopo Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia. Gli Scontri sono avvenuti prima e dopo la partita con diversi assalti nei confronti delle forze dell’ordine che per garantire la sicurezza si sono schierati con circa 300 uomini tra polizia, carabinieri e ...

Atalanta-Fiorentina : Ilicic trascinatore - Lafont - che errore : Sarà l'Atalanta a contendere alla Lazio la Coppa Italia nella finale dell'Olimpico del 15 maggio, dopo la vittoria per 2-1 nel ritorno della semifinale con la Fiorentina. Ecco i migliori e i peggiori ...

Atalanta-Fiorentina - Montella : “Tante occasioni che fatico a ricordarle tutte” : ATALANTA FIORENTINA 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: “C’è tanto rammarico, l’avevamo preparata così, la squadra ha un’anima, gioca con il cuore. Soprattutto nel primo tempo potevamo andare sul 2-0, è […] L'articolo Atalanta-Fiorentina, ...

Atalanta in finale di Coppa Italia - che festa negli spogliatoi! [VIDEO] : L’Atalanta è in finale di Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Fiorentina di misura nel ritorno della semifinale e volano così verso l’ultimo atto della competizione, che si giocherà a Roma e vedrà Gomez e compagni sfidare la Lazio. Grande festa per i nerazzurri al rientro negli spogliatoi. I calciatori cantano e saltano felici come dimostrato dal video pubblicato direttamente dal profilo Twitter degli orobici. Eccolo ...

De Magistris : “Chi attacca Napoli ha già perso. I tifosi dell’Atalanta che inneggiano a Fenestrelle? Episodio vergognoso” : Il sindaco Luigi de Magistris, intervistato dal “Quotidiano Napoli“, è tornato sull’Episodio di lunedì che ha visto coinvolti i tifosi dell’Atalanta, che hanno inneggiato al carcere di Fenestrelle, dove sono morti i soldati napoletani che hanno scelto di non rinnegare il loro re e la loro patria napoletana: “Quest’immagine è vergognosa, è l’occasione per chiedere anche la chiusura del Museo e dei ...

Atalanta - Gasperini : “Finale è traguardo ambito. Giocheremo anche per Mino Favini” : Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani allo stadio Azzurri d’Italia tra i bergamaschi e la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport. “Occorre dimenticare la preziosa vittoria in campionato col Napoli per concentrarci solamente sul ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina. Rispetto al 3-3 dell’andata ...