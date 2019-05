L' appello del Papa | i cristiani siano artefici di comunione in Europa

Sicurezza - l'appello di M5S e PD a Salvini<br>"Pensi alla sicurezza delle persone" : La sparatoria avvenuta ieri in strada a Napoli in cui sono rimaste ferite tre persone, inclusa una bambina di 4 anni in fin di vita, sembra aver riacceso i riflettori sull'esigenza di una vera lotta alla criminalità organizzata mentre i vertici dell'esecutivo gialloverde sono impegnati nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee.È stata l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a richiamare il Ministro dell'Interno ai ...

Venezuela appello dell'Onu : "Già cinque morti. Cessate il fuoco" : Infatti, il Venezuela è il paese con la più grande riserva di petrolio al mondo, ma sfruttata solo in minima parte per via della "extra-pesantezza" dell'oro nero Venezuelano rispetto al greggio ...

Fondi Lega - i giudici dell'appello : 'Il segretario non può usarli a suo piacimento' : ... più uno stipendio da presidente di partito pari a 450mila euro l'anno come "agibilità politica". Ma di particolare attualità era soprattutto il punto 7 di quella scrittura privata: "Il procedimento ...

Fondi Lega - i giudici dell’appello : “Il segretario non può usarli a suo piacimento” : Il segretario di un partito non può disporre “a suo piacimento” dei Fondi versati dagli associati o erogati dai presidenti di Camera o Senato come “rimborso delle spese elettorali”. È ribadito nelle motivazioni con cui, in assenza della querela da parte dell’attuale leader della Lega Matteo Salvini e necessaria ai fini del processo, lo scorso gennaio è stato dichiarato in appello il non luogo a procedere per Umberto Bossi ...

Europee - Di Maio : “Negli anni parcheggio di trombati della politica”. Poi l’appello : “Bisogna votare per cambiare le cose” : “Queste elezioni sono anche un tema italiano, perché dobbiamo evitare che tornino quelli di prima. Abbiamo impiegato anni per mandare Pd, Berlusconi e Meloni all’opposizione. ‘Continuare per cambiare’ (lo slogan scelto dal M5s per le Europee, ndr) significa continuare con questo governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, che durante la presentazione del programma del Movimento per le elezioni del 26 maggio ha ...

Lo sconforto della Semenya dopo l'appello al Tas : 'Ho finito...' : 'Sapere quando andar via è saggio. Avere la capacità di farlo coraggioso. Farlo a testa alta dignitoso'. dopo aver risposto con una dichiarazione di guerra alla sentenza Tas che la obbliga a ...

Primo Maggio a Taranto - l'appello di una mamma del rione Tamburi : "Noi vogliamo vivere" : Dall'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, al gasdotto Tap, le battaglie ambientali della Puglia in Primo piano sul palco del concerto nel giorno della festa dei lavoratori

Ferrara - ansia per Valentina - 14 anni : è scomparsa. L’appello del papà : “Aiutatemi a trovarla” : L'appello del papà di Valentina, 14 anni, scomparsa da ieri dalla sua casa a Cento, in provincia di Ferarra. La ragazza sarebbe uscita dalla sua abitazione e poi avrebbe fatto perdere le sue tracce. "So che ha conosciuto un ragazzo della zona di Corticella: forse è con lui. Spero possiamo trovarla al più presto: chi dovesse vederla informi subito i carabinieri".

Dopo 10 anni deve lasciare l'Italia - l'appello per aiutare Paul : "E' un disperato - non un delinquente" : Il suo permesso di soggiorno non è stato rinnovato e Paul Aning, ghanese di 51 anni, deve lasciare Palermo, diventata ormai...

Inizia l'appello del processo Stato-Mafia. Cosa era stato deciso in primo grado : La trattativa c'è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo è emerso dal duro dispositivo della Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, pronunciato il 20 aprile 2018 nell'aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio. Con questa conclusione processuale, formulata in primo grado, si deve confrontare adesso il processo d'appello ...

L'appello dei bimbi delle elementari di Serravalle - ad Asti : "Lasciate in Italia Tawio - ci aiuta a giocare senza bisticciare" : "Salve commissione, sono un bimbo della scuola di Serravalle d'Asti. Vorrei chiederti di lasciare qui in Italia il mio amico Taiwo, lui ci aiuta a giocare senza bisticciare". È questo uno degli appelli degli alunni della scuola elementare di Serravalle, frazione di Asti, alla Commissione rifugiati della Prefettura per evitare l'espulsione dall'Italia di Tawio. Il giovane nigeriano, 21 anni, il 7 maggio dovrà presentarsi davanti ...

Mafia : processo appello trattativa - deciso il calendario delle udienze : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - deciso il calendario delle udienze nel processo d'appello per la trattativa Stato-Mafia, che ha preso il via oggi davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo. Alla fine della prima parte della relazione introduttiva e prima della pausa pranzo, il presidente Angelo

Graziano Delrio apre al Movimento 5 stelle ma Luigi Di Maio lo umilia : "Il mio appello è alla Lega" : Graziano Delrio ha aperto al Movimento 5 stelle sulle sue proposte anti-casta ma è riuscito a farsi umiliare da Luigi Di Maio: "Oggi leggo una intervista del capogruppo Pd Delrio in cui si dice pronto a discutere con il M5s sulle nostre proposte sul conflitto di interessi e il salario minimo. La ris

Regina Coeli. L'appello del Papa : Corridoi umanitari dalla Libia : La sua risurrezione, chiarisce Francesco, "è l'inizio di un dinamismo nuovo di amore, capace di trasformare il mondo con la presenza dello Spirito Santo". Quindi, conclude Papa Francesco, siamo ...