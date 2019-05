La via della seta? Come quella della sabbia del Niger

POLLINA : AL via LA QUINTA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL CINGHIALE : Domenica fra visite guidate alla scoperta dei tesori di POLLINA e spettacoli itineranti, sarà aperta la degustazione a base di CINGHIALE e di prodotti tipici che sarà curata dal ristorante Antares di ...

Tramvia - Nardella presenta la Linea 4 e annuncia : "via i pali dalla stazione" : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, presenta la nuova Linea della Tramvia e annuncia che i famosi e discussi pali elettrificati per alimentare il tram . E' così destinato a sparire Il sistema di ...

Al via il festival LarioBook - un mese all'insegna della cultura : ... famoso volto televisivo, che presenterà il suo romanzo "La donna bonsai", una raccolta di vicende vissute da donne che hanno faticato ad affermarsi in un mondo dominato da uomini. Mercoledì 8 maggio ...

Gomorra 5 - Saviano svela il copione della nuova stagione : 'Continuo a scrivere?'. La risposta di un ragazzo di Scampia : Dopo il gran finale di 4 andato in onda ieri è già tempo di guardare alla prossima stagione. Gomorra 5 si farà e la conferma è ufficiale ed è arrivata da Sky ancora prima della trasmissione dei due ...

Il ministro della Cultura francese : "Italia presterà l'Uomo Vitruviano al Louvre". Ma Bonisoli smentisce : Ennesima querelle tra Italia e Francia. Questa volta l’oggetto del contendere è la celebrazione dei 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci e sul possibile prestito dell’Uomo Vitruviano e dell’Autoritratto di Leonardo al Louvre.“Sono costretto a smentire le parole del ministro della Cultura francese Franck Riester. Resto sorpreso delle dichiarazioni del mio omologo che annuncia il prestito dell’Uomo ...

Anticipazioni Uomini e donne : Fredella piange e lascia il programma - va via anche la Di Padua : Il trash è stato grande protagonista dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, effettuata il 1° maggio negli studi Elios di Roma. Il Vicolo delle News ha pubblicato il resoconto di tale appuntamento, durante il quale un famoso cavaliere ha annunciato la decisione di abbandonare il programma per dimostrare di non essere interessato solo al 'business'. Insieme a lui anche un altro personaggio del parterre maschile è giunto ad ...

Avellino : A16 con viadotti a rischio secondo un'indagine della Procura. Si viaggia a velocità ridotta : PRIMAPRESS, - Avellino - Sicurezza a rischio sulla A16. Così la procura di Avellino ritiene 12 viadotti del tratto irpino dell'autostrada A16 Napoli - Canosa, tra le uscite di Baiano e Benevento. ...

Strage del bus ad Avellino - sequestrate barriere "pericolose" di 12 viadotti della A16 : Nell'inchiesta bis sulla sicurezza delle infrastrutture, scaturita da quella sulla morte di 40 pellegrini avvenuta nel 2013, sono stati iscritti nel registro degli indagati i manager di Autostrade Costantino Vincenzo Ivoi, Michele Renzi e Massimo Giulio Fornaci. Questi ultimi due sono imputati nel processo

Messina - le tradizioni popolari e religiose della Sicilia : al via il ciclo di seminari sui beni culturali : Il giornalista Marco Grassi interverrà su "L'araldica in Sicilia, una scienza sconosciuta". Su "I beni architettonici in Sicilia e l'arte di farli conoscere" relazionerà Nino Principato, architetto e ...

Avviata questo venerdì la distribuzione della patch B243 per Huawei Mate 10 Pro : a cosa serve? : Sta per arrivare anche in Italia un nuovo aggiornamento dedicato agli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 10 Pro nell'ultimo anno e mezzo. Il produttore asiatico, infatti, ha dato ufficialmente il via alla distribuzione di un pacchetto software che potrebbe risultare molto utile al pubblico, soprattutto per chi vuol vedere migliorare gli standard di sicurezza del proprio smartphone dopo le news del mese scorso. Diventa dunque ...

Strage bus Avellino - sequestrate le barriere su 12 viadotti della A16 : Avellino, 3 maggio 2019 - sequestrate le barriere bordo ponte su 12 viadotti dell'autostrada A16, nel tratto compreso tra Baiano e Benevento . La procura di Avellino li ritiene carenti sotto il ...

Strage del bus ad Avellino - sequestrate barriere "pericolose" di 12 viadotti della A16 : Nell'inchiesta bis sulla morte di 40 pellegrini, avvenuta nel 2013, sono stati iscritti nel registro degli indagati i manager di Autostrade Costantino Vincenzo Ivoi, Michele Renzi e Massimo Giulio Fornaci. Questi ultimi due sono imputati nel processo

Stazione Spaziale : rinviato a domani il lancio della capsula Dragon SpaceX : Il lancio della capsula Dragon SpaceX, con a bordo rifornimenti per la Stazione Spaziale, è stato nuovamente rinviato: è ora in programma per il 4 maggio alle 08:48 ora italiana. Dopo i rinvii precedenti dovuti alla posizione della ISS, questa volta il lancio, previsto per oggi, è stato cancellato all’ultimo momento per un problema al sistema di alimentazione elettrica della piattaforma robotica nell’Oceano Atlantico, necessaria per ...

Atletica - al via su Sky Sport edizione 2019 della Diamond League : Venerdì 3 maggio, parte l’edizione 2019 della Diamond League, la più importante manifestazione di Atletica leggera, organizzata dalla IAAF, l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, in esclusiva su Sky, tranne il meeting di Roma. Una grande occasione per vedere all’opera molte delle stelle dell’Atletica mondiale, e anche italiana, impegnate nelle 14 tappe del circuito, comprese le ...