La Var regala la vittoria al Napoli | Insigne piega il Cagliari al 95?

Giovanni si ammala - i colleghi gli regalano le ferie per salVarlo dal licenziamento : A un anno dalla pensione, Giovanni Paladino, 61 anni, operaio nel settore delle manutenzioni meccaniche, si è ammalato. Hanno cominciato a lacrimargli gli occhi, sentiva un dolore sempre più forte, poi la vista si è annebbiata. Si trattava della lesione e della perforazione della cornea. Nell’agosto 2017 si è messo in malattia, e ci è rimasto fino a marzo. Per la sua anzianità aveva il diritto di restare a casa 10 mesi, poi c’erano ...