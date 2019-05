La Roma oggi sul campo del Genoa in cerca di punti Champions League

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora pioggia e neve - criticità “arancione” prorogata fino a domani : “La discesa di un nucleo di aria fredda polare da nord determinerà condizioni di forte instabilità per domenica 5 maggio“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e altri fenomeni“, valida “dalle 12:00 del 5 maggio 2019 fino alle 00:00 del 7 maggio 2019“. “Si prevedono precipitazioni ...

Roma : 4 finali al termine della stagione - si comincia oggi col Genoa : Roma – Quattro giornate al termine, nessun margine d’errore. Questo si legge all’alba della 35esima giornata di serie A, che vedrà la Roma impegnata a Genova contro il Genoa. Giallorossi e Rossoblu si incontreranno questo pomeriggio alle 18 allo stadio Luigi Ferraris in Marassi, casa del Grifone e stadio che può raccontare davvero tante storie a tinte Romaniste. Tinte dalle sfumature chiare, ma a volte anche scure: dallo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : scattate le pre-qualificazioni. La pioggia rallenta subito il programma : Sono scattate oggi a Roma le pre-qualificazioni dei tornei di singolare degli Internazionali d’Italia di tennis: pioggia subito protagonista, con il programma che ha subito un sostanzioso rallentamento, e così i trentaduesimi verranno completati domani. Oggi si sono conclusi soltanto nove sfide per ciascun torneo. Domani in programma un tour de force, con il completamento della tornata odierna e la disputa dei sedicesimi. Di seguito tutti ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Betoniera impazzita a Roma - 3 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: una Betoniera impazzita ha travolto a Roma una ventina di auto e quattro passanti. Forse un malore, 3 maggio 2019,

Tassa di soggiorno : Roma - Milano e Firenze nella top 3 - : I dati sono stati resi noti da Federalberghi. Nelle prime 10 anche Venezia, Rimini, Napoli, Torino, Bologna, Riccione e Verona. Tra le regioni primo il Lazio, poi Veneto e Lombardia

Turismo - imposta di soggiorno : Roma al top per incassi : Roma è la città che ha incassato il maggior gettito derivante dall’imposta di soggiorno, con un incasso pari a 130 milioni, il 27,7% del totale, e l’incasso delle prime quattro città (Roma, Milano, Venezia e Firenze) è superiore a 240 milioni, oltre il 58% del totale nazionale: il dato emerge dalle elaborazioni di Federalberghi e Nmtc su dati della Ragioneria Generale dello Stato relativi al 2017, nell’ambito di una ricerca ...

Concertone del Primo Maggio a Roma sotto la pioggia tra musica - lavoro ed Europa : La pioggia rovina la festa in piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale concerto del Primo Maggio promosso dai sindacati. Nonostante gli scongiuri di Ambra a inizio maratona, e la maglietta di ...

Chelsea - stagione finita per Rudiger : il difensore tedesco operato oggi a Roma : Il difensore del Chelsea verrà operato questo pomeriggio a Villa Stuart per un problema al menisco del ginocchio sinistro Il Chelsea perde Antonio Rudiger per questo finale di stagione, il difensore tedesco verrà infatti operato quest’oggi a Villa Stuart per un problema al menisco del ginocchio sinistro. AFP/LaPresse Uscito anzitempo nel corso del match con il Manchester United, l’ex Roma ha raggiunto l’Italia insieme al ...

Niente Dettori oggi a Roma : 'I'm sorry, mr Dettori: no seat for you!'. Pare che sia andata proprio così, questa mattina, al momento di partire dall'Inghilterra. Al gate Lanfranco Dettori non risultava tra i passeggeri sul volo ...

Il derby d'Italia si chiude con un pareggio. Vincono Roma e Bologna. Oggi Torino-Milan : Si è chiuso sull'1-1 la sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Al goal neroazzurro di Naingollan la replica bianconera di Cristiano Ronaldo. Vince la Roma sul Cagliari e il Bologna con l'Empoli. ...

La vergogna di ieri a Milano - e quella di oggi a Roma : 'Mai più antifascismo' - striscione di Forza Nuova al tribunale : Questa mattina a Milano è stata ritrovata bruciata la corona posta in memoria del partigiano Angelo Ciocca. Un altro sfregio alla liberazione dopo l'adunata fascista di ieri. Adunata difesa oggi nella ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “La pioggia salva i campi dopo la siccità” : L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità, dopo che le precipitazioni sono praticamente dimezzate al nord (-50%) nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, dalla quale si evidenzia che l’allerta della protezione civile è scattata proprio nelle regioni dove è più pesante il deficit idrico. In queste ...

Governo. Salva Roma oggi al bivio. Si cerca l'intesa tra Lega e 5s : Getta acqua sul fuoco il viceministro dell'Economia pentastellato, Laura Castelli, che replica a Salvini, per il quale «i Comuni vanno Salvati tutti, perch così si Salvano i servizi ai cittadini». ...

Governo - Lega e M5s ai ferri corti per il salva-Roma : oggi in Cdm. 'Non la voteremo'. 'Norma a costo zero' : Si annuncia una giornata ad alta tensione nella maggioranza: nel pomeriggio, alle 18, è chiamata a dare il via libera, 'con intese', al decreto Crescita con dentro il controverso provvedimento sul ...