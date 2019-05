vanityfair

(Di domenica 5 maggio 2019) 1. Hudson Yards1. Hudson Yards (e il «vascello»)2. Dormire in palestra 3. Palco sul tetto, shopping con vista3. Palco sul tetto, shopping con vista3. Palco sul tetto, shopping con vista4. CHE TI METTI AL Met?5. Orgoglio gigante: il World Pride fa 506. Una casa per Lady Liberty7. Pronti al decollo al TWA hotelCom’è possibile che a Manhattan ci fosse ancora tanto spazio libero? Eppure nel West Side è spuntato, fast and furious, un intero quartiere costruito da zero su 1,7 milioni di metri quadrati. L’Hudson Yards è il più grande progetto privato nella storia degli Stati Uniti, con ben otto edifici firmati da archistar come Foster + Partners, KPF, Diller Scofidio + Renfro (quelli dell’High Line), lo studio che ha ideato lo Shed, grande struttura culturale inaugurata il 5 aprile per arte, musica, eventi, con una copertura telescopica che si estende e si chiude.Poco prima hanno aperto la ...

TravellerItalia : La nuova New York: 7 mosse fuori dagli schemi - fearlesscat12 : RT @DomSherwoodIT: ?— #FOTO new pic of Dom and Alberto training, from the next episode! // nuova foto di Dom e Alberto in allenamento, tra… - MobileStarts : New post: Cryptominando: diamo il via ad una nuova avventura! – CryptoMinando -