LA DOMENICA DI INTER TV

La rassegna stampa di DOMENICA 5 maggio – Le prime pagine di calcio : “Inter - così rischi” [FOTO] : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

DOMENICA In - la Angiolini presa di mira da alcuni haters dopo l'intervista : 'Antipatica' : Domenica 28 aprile Ambra Angiolini è stata ospite nel salotto di Mara Venier. Chi conosce l'attrice romana sa benissimo che Ambra non ama esporsi molto sulla sua vita privata, ma ieri a Domenica In ha tirato fuori qualcosa in più a riguarda della sua vita privata. Nonostante il suo grande sforzo alcuni haters non hanno affatto gradito il suo modo di porsi e sui social hanno scritto dei commenti al vetriolo sull'attrice. Nel corso dell'intervista ...

Ambra massacrata dopo l’intervista a DOMENICA In. “Stupida ed antipatica” : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Ambra Angiolini si è raccontata a tutto tondo nel salotto della “zia”, ma il pubblico da casa non ha gradito l’atteggiamento dell’attrice e l’ha accusata di essere... L'articolo Ambra massacrata dopo l’intervista a Domenica In. “Stupida ed antipatica” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Stupida e antipatica - non cambi". Ambra massacrata dopo l'intervista a DOMENICA In : Ospite di Mara Venier a Domenica In , Ambra Angiolini si è raccontata a tutto tondo nel salotto della 'zia', ma il pubblico da casa non ha gradito l'atteggiamento dell'attrice e l'ha accusata di ...

DANIEL OSVALDO/ 'Perché ho lasciato il calcio? Avevo altri interessi' - DOMENICA In - : DANIEL OSVALDO ospite di Mara Venier a Domenica In: l'ex calciatore e concorrente di Ballando con le stelle si racconta su Rai Uno.

DOMENICA 28 Giornata internazionale della danza sulle punte a Zoomarine : Roma, 26 apr. (Labitalia) - Zoomarine, il più grande parco marino italiano, festeggia la Giornata [...]

Audio e testo di DOMENICA di Coez - un brano che si interfaccia con gli anni ’80 con amara spensieratezza : Se la macchina del tempo fosse un pentagramma, un mix o una soluzione sonora, Domenica di Coez sarebbe un esempio. Quel riff suonato con quel sintetizzatore, quella parola che nella musica italiana ricorreva particolarmente negli anni '80 di Vasco Rossi e di Fabio Concato sono oltremodo presenti nel nuovo estratto dall'album "È sempre bello", l'ultima prova in studio del cantautore romano. La Domenica di Coez è quella spensierata, che non ti fa ...

"Nessuna resurrezione interesserà il Sud. Aumenta il divario con il Nord". Il DOMENICAle di Controlacrisi - a cura di Federico Giusti : ... ebbene sotto una certa soglia di abitanti i divari tra gli enti locali delle aree geografiche diventano ancora piu' marcate, una sperequazione che nasce dalla economia locale e dalla possibilità di ...

Motori - musica e spettacoli e la tradizione della DOMENICA delle Palme : ecco gli appuntamenti più interessanti di questo fine settimana : ... ovvero il Salvini di Pieve di Teco , nello spettacolo 'RaccontiAMOci' con Marco Ghini, Bruno Robello De Filippis e Mario Mesiano, ore 21, Ora passiamo agli spettacoli di Domenica . A Sanremo presso ...

DOMENICA In - il delirio del Pd dopo l'intervista a Pamela Prati : bordate contro la Rai e Mara Venier : Il piddino Michele Anzaldi (e chi sennò?) contro Domenica In per l'intervista a Pamela Prati di Mara Venier. Ora che viene messo in dubbio il matrimonio stesso della Prati, tutti insorgono: "Il caso di Pamela Prati attiene alla categoria del gossip", scrive il membro della commissione vigilanza, "su

Mercato Internazionale di Empoli - fino a DOMENICA 7 aprile : Credo che sia un modo intelligente e virtuoso di fare economia, che unisce curiosità, cultura, diversità " ha sottolineato l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini , con delega alle attività produttive -...

Serie A - Inter-Atalanta in streaming e tv : la partita di DOMENICA su Sky Sport e SkyGo : Si gioca domenica a San Siro una delle partite più attese della 31^ giornata di Serie A, Inter-Atalanta, derby lombardo a tinte nerazzurre che mette in palio punti pesanti in zona Champions League. Gli uomini di Spalletti sono terzi della classe con 5 punti di vantaggio sulla compagine guidata da Gasperini, ex di turno, che occupa il quinto posto a -1 dal fatidico quarto e sogna l’Europa più bella. Entrambe sono reduci da un poker calato nel ...

DOMENICA la XXV Maratona Internazionale di Roma. Giomi - presidente Fidal : 'Dobbiamo raddoppiare i numeri' : Il Colosseo sarà il protagonista di questo evento, con i Fori Imperiali fino alla Basilica di San Pietro, dove i runners di tutto il mondo verranno ricordati anche da Papa Francesco. Il percorso ...

Jean-Claude Juncker a Che tempo che fa : “Avete chiuso la porta? Ok - non posso più scappare”. DOMENICA sera l’intervista : “Hanno chiuso là?” Chiede Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea agli assistenti. Alla risposta affermativa, si gira verso Fabio Fazio e ammicca ridendo: “Ok, non posso più scappare”. Si apre così l’intervista esclusiva che andrà in onda Domenica sera a “Che tempo che Fa” (Rai1) di Fabio Fazio realizzata in questi giorni a Bruxelles presso la Sede della Commissione Europea. L'articolo Jean-Claude Juncker a Che tempo che fa: ...