' L uomo che comprò la luna' | il piccolo film che sfida gli Avengers e vince in Sardegna

Giulio Regeni ESCLUSIVO TGLA7 : é Sharif Magdi l'uomo che ammise il sequestro. Ne hanno parlato Conte e al-Sisi venerdì : Sharif Magdi Abdelal, 35 anni, ufficiale della National Security, il servizio segreto interno egiziano, ha ammesso di essere stato uno dei rapitori di Giulio Regeni. E' quanto emerge dai documenti ...

Ciao Darwin - l'uomo che rischia la paralisi appare nell'ultimo "Genodrome". È polemica : Nella serata dello scorso venerdì 3 maggio è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Ciao Darwin , il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti , basato sul principio della selezione ...

uomo ingoia per una scommessa un cucchiaio di metallo che per un anno rimane bloccato nel suo esofago : Un Uomo cinese ha ingoiato un cucchiaio di metallo per una stupida scommessa, un anno fa. La posata è rimasta bloccata nel suo esofago, ma vedendo che poteva mangiare e bere normalmente, l’Uomo non ha mai cercato assistenza medica per cercare di rimuoverlo, fino a che qualche settimana fa ha iniziato a provare dolore toracico fa, dopo avere ricevuto un colpo al petto. L’Uomo, che vive della regione autonoma cinese dello Xinjiang, ha detto ...

Federica Vincenti - compagna di Michele Placido/ 'Sono un uomo davvero fortunato...' : Federica Vincenti, chi è la compagna storica di Michele Placido nota nel mondo della musica come 'Luna': la sua storia con l'attore italiano.

Il Gene che gli Anunnaki non diedero all’uomo : Il Gene che gli Anunnaki non diedero all’uomo Anche se all’uomo venne donata buona parte del corredo Genetico degli Anunnaki, che lo fecero a loro immagine e somiglianza anche per quanto riguarda la procreazione, non gli venne trasmesso un tratto Genetico: la longevità. Adamo non avrebbe mai dovuto assaggiare il frutto dell’Albero della Vita, che […] L'articolo Il Gene che gli Anunnaki non diedero all’uomo sembra ...

Google - lascia Schmidt - l’uomo che ha trasformato una startup in Big G : (Foto: John Lamparski/Getty Images) A 64 anni Eric Schmidt proprio non ci pensa ad andare in pensione. Almeno non del tutto. Ma lascia Google, anzi la holding Alphabet, varata nel 2015 per riordinare la galassia di Big G, dopo 18 anni. I primi, in particolare, sono stati quelli essenziali. Schmidt veniva da una lunga carriera nel mondo dell’ingegneria informatica – in Sun Microsystems, per esempio, arrivò a ricoprire numerose cariche importanti ...

Carini - trovato l'uomo che ha lanciato due cagnolini dall'auto per disfarsene : Fonte: lasicilia.it, https://www.lasicilia.it/news/cronaca/239151/Carini-trovato-l-uomo-che-ha-lanciato-due-cagnolini-dall-auto-per-disfarsene.html, Carini , palermo , Sicilia Carini, trovato l'uomo ...

"Siete voi i parenti di Donovan?". John incontra (per caso) la famiglia dell'uomo che gli ha donato il cuore : Un incontro inaspettato, un momento emozionante catturato da un video pubblicato su Facebook, l'incontro tra i fratelli di Donovan Bulger, giovane 21enne statunitense di Belleville, nell'Illinois, morto nel 2016, e l'uomo a cui ha salvato la vita donandogli il cuore.Il giovane Bulger è scomparso prematuramente in un tragico incidente, ma il suo desiderio era quello di essere un donatore di organi e di fatto ha donato il cuore a John ...

Radaelli - l'uomo che ha cresciuto Lautaro : 'Vinta la scommessa Inter - nonostante Spalletti...' : Ha preso una decisione considerevole scegliendo l'Inter, una delle squadre più importanti del mondo. E ha vinto la scommessa, ha avuto ragione lui. Oggi è calciatore sul quale i nerazzurri contano e ...

Andrea - l’uomo che si è messo in cammino sfidando il cancro che lo avrebbe già dovuto uccidere : La storia di Andrea Spinelli, classe 1973, che dal 2013 combatte contro un adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato e non operabile. Per i medici dovrebbe già essere morto ma lui non si arrende e tra un ciclo di chemio e l'altro ha intrapreso un lungo viaggio per portare a spasso il male "da sopravvivente", come ama definirsi.

Christchurch - fermato un uomo con bomba e proiettili : evacuata la zona dove ci fu l'attacco alle moschee : Christchurch , attimi di terrore nella città neozelandese dove un mese fa ci furono gli attentati alle moschee : fermato un uomo con una bomba e proiettili, ed è stata evacuata e messa in lockdown la ...