Kylie Minogue | il cancro sconfitto | il rimpianto di non avere avuto figli | «Quella

vanityfair

(Di domenica 5 maggio 2019) In Julien Macdonald In UngaroIn William BakerIn VersaceIn GivenchyIn Dolce & GabbanaIn J’Aton CoutureIn Jean Paul Gaultier In GucciIn Dolce & GabbanaIn Roberto CavalliIn Emilio PucciIn Dolce & GabbanaIn Roberto CavalliIn Roberto CavalliIn Juan Carlos ObandoIn MarchesaIn William WildeIn J’Aton CoutureIn Stella McCartneyIm Jean Paul Gaultier CoutureIn Ralph & Russo CoutureIn Stella McCartneyIn David KomaIn Maria Lucia HohanIn Ralph & RussoIn Alice McCallaveva 36 anni quando le è stato diagnosticato unal seno. La cantante è tornata a quel tragico periodo di recente, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, ricordando il suo 2005: era all’apice del successo mondiale, ha scoperto diun tumore, si è ritirata dalle scene per curarsi. Una dura battaglia che si è conclusa solo nove anni dopo, quando gli esami evidenziarono la guarigione.Oggi ...

Sal_Piombino : RT @perochan: Quando penso a qualcosa di sottovalutato penso a Your disco needs you. Your disco needs you - Kylie Minogue Royal Albert Hall… - neodie : RT @perochan: Quando penso a qualcosa di sottovalutato penso a Your disco needs you. Your disco needs you - Kylie Minogue Royal Albert Hall… - Jack_Hoe : RT @perochan: Quando penso a qualcosa di sottovalutato penso a Your disco needs you. Your disco needs you - Kylie Minogue Royal Albert Hall… -