Juventus | tifoso mima l’aereo di Superga | bandito dallo Stadium -FOTO

Tifoso Juventus fa il gesto dell'aereo : identificato. Così si ripuliscono gli stadi : Il video aveva fatto il giro dei social alla vigilia della commemorazione della tragedia di Superga. La scelta del club: scovarlo e bandirlo

Ajax-Juventus - baby tifoso invade il campo dopo il gol di Cristiano Ronaldo. VIDEO : Un'invasione all'improvviso, stavolta di un baby tifoso. Un ragazzino che probabilmente avrebbe voluto festeggiare la rete del vantaggio bianconero insieme a Cristiano Ronaldo. Gol di testa e Onana ...

Juventus-Milan - dalle piste di F1 allo Stadium : Giovinazzi tifoso speciale [VIDEO] : Antonio Giovinazzi allo Stadium per Juventus-Milan: il pilota di Formula Uno mostra orgoglioso la maglia bianconera personalizzata con il suo nome In occasione di Juventus-Milan, Antonio Giovinazzi è giunto allo Stadium per gustarsi lo spettacolo del match di Serie A. Il pilota di Formula Uno, dopo essersi reso protagonista del Gp del Bahrain a bordo della sua Alfa Romeo Racing, nell’impianto sportivo bianconero ha mostrato la sua ...

Cagliari-Juventus - violenza in tribuna : un tifoso rischia grosso : Un tifoso del Cagliari di 50 anni è stato denunciato e rischia un Daspo per aver colpito, in tribuna centrale e con il proprio giubbotto appesantito da alcuni oggetti, un ragazzo minorenne che stava esultando per il gol del 2-0 di Kean, nella partita Cagliari-Juventus di martedì alla Sardegna Arena. I carabinieri, che si trovavano poco distante da quanto accaduto, lo hanno subito bloccato e identificato. Il 50enne ora sarà segnalato al ...

Del Genio : 'Chi tifa Juventus è tifoso della vittoria' : La Juventus è probabilmente la squadra più amata dagli italiani, ma anche la più "odiata". Sono molti i detrattori dei bianconeri e spesso sui social la 'Vecchia Signora' viene attaccata duramente dai sostenitori di altre squadre. Negli ultimi giorni, il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Telecaprisport, ha parlato della Juventus e dei napoletani che tifano per il club piemontese. Del Genio parla dei tifosi della Juve Intervenuto ai ...

Torino - tifoso ferito dopo avere afferrato un petardo acceso : la Juventus dovrà risarcirlo con 80mila euro : Il mortaretto era stato lanciato nel settore bianconero dalla tifoseria ospite. Per la Cassazione la società non ha preso tutte le precauzioni necessarie. E il gesto di prendere il "botto" per scagliarlo via fu "istintivo"

Juventus-Atletico - shock post gara : troppa gioia per CR7 - un tifoso muore d’infarto : Dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid, un tifoso è deceduto a causa di un infarto che lo ha stroncato: aveva 40 anni Vittorio Salvati aveva 40 anni, è morto subito dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid a causa di un infarto. La gioia per il successo bianconero grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo è stata enorme, forse troppa da reggere per il cuore di Vittorio, il quale è tornato in hotel col figlio di 11 anni prima di ...

Juventus - stroncato dall'infarto dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid : il dramma del tifoso juventino : Un tifoso della Juventus, Vittorio Salvati di 40 anni, è morto poco dopo aver lasciato lo Stadium, alla fine della vittoria dei bianconeri per 3-0 contro l'Atletico Madrid in Champions. Salvati aveva visto la partita allo stadio in compagnia di suo figlio di 11 anni. Quando poi è tornato in hotel fe