Juventus | due obiettivi in Premier League secondo Rai Sport | tra questi ci sarebbe Salah

Pogba-Juventus - duello Juve-Real Madrid : pronto l’assalto al francese : Pogba-Juventus – Continuano le voci, e le indiscrezioni, sulle possibili trattative di calciomercato messe in atto dalla Juventus, in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati, attualmente, è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il francese, infatti, qualora decidesse di lasciare la Premier League potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Leggi anche: Dybala-Juventus, i bianconeri fissano il prezzo: cifra ...

Juventus-Torino termina in parità - Chiellini tra fierezza ed elogi : “abbiamo tanti attributi! CR7 e Messi? Due extraterrestri” : Giorgio Chiellini, il pareggio della Juventus col Torino e la reazione di Cristiano Ronaldo alle reti di Messi in Champions League Un pareggio dolce-amaro questa sera nel derby della Mole, valido per l’anticipo della 35ª giornata di Serie A: i granata hanno sognato fino a pochi minuti dal fischio della fine del match, grazie alla rete di Lukic al 18′, ma Cristiano Ronaldo ha infranto tutti i sogni del Torino con la rete del ...

Juventus-Torino - la probabile formazione scelta da Allegri : attacco a due punte per i bianconeri : Nel derby in programma questa sera, Massimiliano Allegri potrebbe optare per un 4-4-2 con Kean e Ronaldo davanti Tanti problemi di formazione per la Juventus, che si prepara questa sera ad affrontare il Torino nel derby della Mole. Massimiliano Allegri ha gli uomini praticamente contati, visto che l’infermeria è ormai da tempo in over booking. LaPresse/Isabella BONOTTO / AFP Per questi motivi, il modulo scelto dall’allenatore ...

Calciomercato Juventus – Grandi manovre in attacco per la Juventus che pianifica un profondo restyling della rosa in estate e oltre a quella di Douglas Costa non esclude la cessione di Paulo Dybala. Con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean in rampa di lancio, quindi, secondo 'Rai Sport' si starebbe facendo largo in casa bianconera l'idea di puntare con decisione

Juventus - potrebbero partire due giocatori per arrivare a Pogba : Molti tifosi della Juventus sono già proiettati al calciomercato e molto di loro hanno un grande sogno: rivedere Paul Pogba in bianconero. Il francese è l'oggetto del desiderio del popolo juventino che vuole soprattutto rinforzi di qualità in mezzo al campo. Anche la dirigenza della Juve sembra orientata a rinforzare la linea mediana e Fabio Paratici sicuramente ha già ben chiari i suoi obiettivi. Di certo però l'operazione che potrebbe portare ...

Juventus - Pirlo : 'Servono due giocatori di qualità per fare il salto a centrocampo' : Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, si sono scatenati diversi dibattiti e in molti danno dei consigli ai bianconeri sui futuri acquisti. Infatti, l'obiettivo della Vecchia Signora è aumentare il livello di qualità della rosa per inseguire il sogno europeo. Per questo motivo si sono già scatenate diverse voci di mercato e i nomi accostati alla Juve sono davvero moltissimi. In particolare a detta di molti il reparto dei ...

Juventus e Fiorentina - il duello continua anche nella finale di Coppa Italia Femminile : ... con la presenza dei due tecnici delle finaliste, Rita Guarino e Antonio Cincotta , e delle calciatrici Cristiana Girelli e Alia Guagni, insieme al Vicesindaco con delega allo Sport del Comune di ...

Juventus - due top player per consolare Cristiano Ronaldo - : Due colpi da urlo per riconciliarsi con Cristiano Ronaldo . La Juventus pianifica un mercato importante per costruire una formazione all'altezza del fuoriclasse portoghese, ferito e deluso dall'...

Juventus - infortunio Dybala : la Joya si ferma per due settimane : Juventus, Dybala alle prese con un infortunio che condizionerà il suo finale di stagione: problema muscolare per il centravanti Juventus, infortunio Dybala. Nella serata disgraziata di ieri allo Stadium, Allegri registra un altro infortunio di questa annata non fortunatissima. Dybala sarà infatti costretto a fermarsi per circa due settimane a causa del problema muscolare ad un quadricipite che lo terrà ai box in questo finale di stagione. ...

DIRETTA Juventus MILAN/ Risultato 0-0 - streaming video : due pali nel 1tempo - donne - : DIRETTA JUVENTUS MILAN: streaming video e tv, quote e Risultato live del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia donne.

Juventus-Ajax - «aggressività» contro «incursioni nel deserto» : i due fattori decisivi della partita : Due frasi pronunciate nelle conferenze stampa post-Amsterdam, in prospettiva di Torino, erano già sintomatiche non solo del piano-partita di martedì, ma di due filosofie e due visioni. Erik ten Hag, ...

Juventus - due possibili formazioni anti - Ajax : Allegri deve sostituire Mandzukic : Questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo intorno alle 16:15 per allenarsi in vista della partita contro l'Ajax. Massimiliano Allegri ha fatto alcune prove tattiche in vista del match di domani, anche se martedì mattina farà svolgere la rifinitura alla sua squadra e quindi in quella circostanza scioglierà gli ultimi dubbi. La buona notizia in casa Juve arriva dai recuperi di Emre Can, Sami Khedira, Daniele Rugani e Douglas Costa. Mentre ...

Diretta Spal Juventus / Streaming video e tv : solo due vittorie per i ferraresi : Diretta Spal Juventus Streaming video e tv, quote e risultato live del primo match della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Ajax-Juventus - due stili a confronto : L'Ajax gioca un calcio propositivo e difende attaccando, la Juventus punta sulla sua grande qualità tecnica e sulla "lettura" delle partite di Massimiliano Allegri