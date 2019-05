Juve-Torino | tentativo di rapina a casa Bernardeschi | la fidanzata lo sventa

VIDEO – Juve ntus-Torino - gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano : VIDEO – Juventus-Torino , gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. Juventus Torino Superga| Purtroppo siamo qui a parlare di fatti che con il calcio c’entrano davvero poco, eppure vanno evidenziati sperando che i protagonisti vengano individuati e radiati dagli stadi. Ad esempio come andrebbe fatto con il tifoso della Juventus che nella serata di ieri, durante il match tra i bianconeri e il Torino, ...

VIDEO – Juve ntus-Torino - gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. : VIDEO – Juventus-Torino , gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. Juventus Torino Superga| Purtroppo siamo qui a parlare di fatti che con il calcio c’entrano davvero poco, eppure vanno evidenziati sperando che i protagonisti vengano individuati e radiati dagli stadi. Ad esempio come andrebbe fatto con il tifoso della Juventus che nella serata di ieri, durante il match tra i bianconeri e il Torino, ...

Juventus - secondo Sportmediaset cinque big potrebbero lasciare Torino - tra questi Pjanic : Sarebbe pronta una sorta di rivoluzione in casa Juventus. A rivelare questa indiscrezione è Sport Mediaset, che parla di 'acque agitate' alla Continassa, proprio perché alcuni top player hanno evidentemente deluso soprattutto in Champions League. La dirigenza bianconera starebbe lavorando su cessioni pesanti così da poter investire in nuovi acquisti. D'altronde, l'investimento dello scorso anno su Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus ad ...