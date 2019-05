Juve | Ramsey saluta l' Emirates tra le lacrime L' Arsenal | Ti diciamo solo

Ramsey - parla un ex Arsenal : 'Dispiaciuto dall'addio - ma si merita la Juve e CR7' : La Serie A è un buon campionato e la Juve è tra i migliori club d'Europa; in più, giocherà con uno dei giocatori più grandi del mondo, Cristiano Ronaldo.'

Mercato Juve - Ramsey dà l’addio all’Arsenal. Il messaggio di Szczesny : Aaron Ramsey è ai saluti. Lascia l’Arsenal dopo 11 anni per approdare alla Juventus. Il gallese ha postato su Instagram il messaggio d’addio al club: “Mi sento triste perché non potrò più giocare per l’Arsenal e non potrò più dare tutto il mio apporto alla squadra. Non dipende da me, purtroppo, però desidero ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Quando sono arrivato ero un ragazzino incostante, me ne vado da uomo, ...

Szczesny ed il messaggio a Ramsey : “riprenditi e fatti trovare pronto per la Juve” : Wojciech Szczesny ed Aaron Ramsey si ritroveranno alla Juventus dopo essere stati compagni di squadra all’Arsenal Wojciech Szczesny ed Aaron Ramsey sono amici di vecchia data. I due sono stati compagni all’Arsenal ed ora si ritroveranno alla Juventus. Il portiere polacco, ai tempi dell’accordo tra il gallese ed i bianconeri, ha chiesto ironicamente una commissione, per aver fatto da tramite tra calciatore e club. Adesso, ...

Juve - Szczesny accoglie Ramsey : 'Leggenda - preparati alla sfida' : 'Sei stato una leggenda'. Wojciech Szczesny sceglie la definizione più pesante per Aaron Ramsey, con cui ha diviso lo spogliatoio dell'Arsenal e condividerà quello della Juve. Non grande giocatore, ...

Con Ramsey sarà una Juve a più volti : TORINO - I prossimi giorni saranno decisivi per porre le fondamenta della Juventus che, la prossima stagione, proverà ad allungare ulteriormente la serie degli scudetti consecutivi vinti e, ...

Ansia Arsenal - l’infortunio di Ramsey preoccupa anche… la Juventus : stagione finita per il gallese? : Uscito dopo mezz’ora di gioco nel corso del match tra Napoli e Arsenal, Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione Brutte notizie per l’Arsenal e, indirettamente, anche per la Juventus. Aaron Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione, l’ultima con la maglia dei ‘Gunners‘ prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero a partire dal primo luglio. Carlo Hermann / AFP Il problema ...