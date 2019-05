Israeliano ucciso da razzo palestinese

Un Israeliano è stato ucciso in un attacco compiuto da un palestinese in Cisgiordania : Un portavoce dell’esercito israeliano ha detto che domenica c’è stato un attacco vicino all’insediamento israeliano ad Ariel, in Cisgiordania, nel quale è stato ucciso un cittadino israeliano. Altre due persone sono state ferite in maniera seria. L’assalitore, che l’esercito israeliano