Israele | centinaia di razzi da Gaza | uccisi tre israeliani Raid | morti 20 palestinesi

Israele - centinaia di razzi da Gaza : morti tre israeliani : solo una soluzione politica può porre fine alla violenza. Gli sforzi dell'Egitto e dell'Onu per calmare la situazione hanno il pieno appoggio dell'Ue". Moavero: stop a violenza, diritto ad autodifesa ...

Lancio di centinaia di missili da Gaza - Israele risponde con raid : Sono stati 180 i razzi lanciati questa notte da Gaza contro Israele: in tutto da ieri ne sono arrivati circa 430. Lo hanno detto fonti della difesa israeliana secondo cui sono stati 60 gli obiettivi sia di Hamas sia della Jihad islamica colpiti in risposta dall’esercito nella Striscia. Intanto continuano a suonare le sirene di allarme in tutto il sud di Israele.Israele ha risposto all’offensiva con raid su obiettivi palestinesi, a ...