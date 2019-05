Insigne | «Il rinnovo? Sto aspettando il presidente | ho dato la mia disponibilità»

ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019) Lorenzotornato finalmente titolare dopo il momento difficile con la suqdra e i tifosi e autore del rigore che ha consegnato la vittoria al Napoli contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky:«Sono contento perché essendo il capitano è stata una responsabilità per me, sono orgoglioso e contento di prendermi queste responsabilità perché voglio fare il massimo per questa maglia»Sarai il capitano anche per il prossimi anni?«Stoil, io hola massima. Speriamo che il contratto arrivi presto»Cosa vi siete detti con il«Sono cose private, la cosa importante è stato chiarirsi. Come ha detto il mister non è mai stato detto che sarei anvia solo un po’ di incomprensione»L'articolo: «Il? Stoil, hola mia» ilNapolista.

