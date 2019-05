agi

(Di domenica 5 maggio 2019) Le cameriere del Grannonpiù le stesse. Hanno grembiule e gonna, certo e anche il fazzoletto al collo, ma invece di muoversi veloci tra i tavoli, scorrono placide lungo un binario e guai a chiedergli qualcosa fuori dai loro preset, perché non degnerebbero il cliente nemmeno di uno sguardo perplesso. Sì, preset, perché le due new entry nello staff dello storico barduee vanno avanti in base ai movimenti impostati nella loro scheda madre, che nonpoi tanti: portare ai tavoli i vassoi con le ordinazioni stando attenti a non sbattere contro chi attraversa la loro strada.Per la verità nemmeno il Granè più quello di una volta. Il locale amato da Ezra Pound, Ernest Hemingway ed Eugenio Montale è passato nel 2014 in mani cinesi e sul lungomare non si servono più le comannde di Pulitzer e Nobel, ma ...

Agenzia_Italia : In un antico Caffè di #Rapallo sono al lavoro due camerieri #robot - tana_rhombus : I'm at Antico Caffè Greco in Roma, RM - wjmxradioboston : Now playing Francia Jazzline Orchestra - Antico Caffè Greco on -