In bici senza plastica

finanza.repubblica

(Di domenica 5 maggio 2019) Acqua pubblica invece dell'acqua in bottiglia: una vera e propria rivoluzione, grazie alla quale la Granfondo ha ottenuto la certificazione "Acqua eco sport" di Uniacque , gestore del servizio idrico ...

TravelNow24 : RT @lucagandolfi: #eurosportciclismo sulle bici da crono #tt potrebbe essere utile usare ruote con perno passante per migliorare aerodinami… - lucagandolfi : #eurosportciclismo sulle bici da crono #tt potrebbe essere utile usare ruote con perno passante per migliorare aero… - bikediablo : @diarioromano @battaglia_persa @ciclomobilisti @BiciRoma Bella domanda. Peccato che la facciate in risposta a quest… -