In arrivo un concorso per 1 850 funzionari giudiziari | stipendio annuo fino a 27 mila euro

In arrivo Maxi Concorso Giustizia per il profilo di Funzionario Giudiziario con 1850 posti : E' stato annunciato in queste ore dal Ministro della Pubblica Amministrazione, l'Avvocatessa Giulia Bongiorno, il Maxi Concorso del Ministero della Giustizia. E' stato dato avvio ad una procedura concorsuale che mette a bando più di 1850 posti di lavoro. Si tratta del profilo di Funzionario Giudiziario e si prevede l'uscita entro l'estate. Ma non solo, la Ministra ha dato il via libera per altre 903 assunzioni per scorrimento di graduatorie nel ...

Ata - concorso stop appalti di pulizia : decreto in arrivo - tutti i posti : Dal 1° gennaio 2020, per effetto della legge bilancio approvata nel dicembre 2018, ci sarà lo stop agli appalti di pulizia esterni nelle scuole. I lavoratori delle cooperative esterne occuperanno i quasi 12 mila posti Ata attualmente accantonati tramite il processo di internalizzazione. L’iter del decreto per il concorso cui dovranno partecipare i lavoratori ex Lsu e degli appalti storici è stato avviato e a breve arriverà. concorso Ata ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019 - bando in arrivo : le ultime integrazioni alla bozza del Decreto : Mentre le regioni pubblicano le date della prova orale del Concorso straordinario, per il Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019 siamo ancora in attesa dell’uscita del bando in Gazzetta Ufficiale. Lo scorso 16 gennaio, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha apportato una serie di integrazioni e modifiche alla bozza del Decreto, soprattutto in merito ai contenuti delle prove e alla valutazione dei titoli. bando di ...