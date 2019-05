In Absentia su Rai4 Emily contro tutti | colpevole o innocente? Anticipazioni 5 e 12 maggio

optimaitalia

(Di domenica 5 maggio 2019)Torna Stana Katic esuper due nuovi episodi al cardiopalma stasera 5. La protagonistaByrne è ancora alla ricerca della verità sulla sua scomparsa, ma una serie di omicidi la costringono a scappare; così facendo, però, rischia di compromettere la sua posizione: la donna èo inconsapevolmente coinvolta nei casi su cui la polizia sta indagando?Ricordiamo che la serie thriller con Stana Katic, l'ex Kate Beckett di Castle, è stata rinnovata per una seconda stagione, attualmente in onda in Spagna e Portogallo (in Italia arriverà a giugno su Amazon Prime Video). Composta da dieci episodi,proseguirà sucon un doppio appuntamento a cadenza settimanale. Ecco lesu quanto vedremo stasera.Si parte con l'episodio 1x03 dal titolo "TheShow" di cui vi riportiamo la sinossi, così come pubblicata sulla guida TV:...

OptiMagazine : In #Absentia su @RaiQuattro Emily contro tutti: colpevole o innocente? Anticipazioni #5maggio #12maggio… - AbsentiaItalia : Stasera su Rai4 in prima visione TV l'episodio 3 'The Emily Show' e l'episodio 4 'Me You Him Me' di #Absentia con… - staseraintv_uno : Absentia - Stasera alle 21:10 su #Rai4 #staseraintv #Absentia -