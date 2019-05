In 150 alla Coppa Italia di Windsurf | Flavia Tartaglini vince nella tavola olimpica

L'Onu porta 150 rifugiati dalla Libia in Italia : Italia: giunti dalla Libia 146 rifugiati Washington, 30 apr - (Agenzia Nova) - Sono 146 i rifugiati evacuati dalla Libia il 28 aprile grazie a un'operazione congiunta dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), delle autorità Italiane e libiche. In particolare, l'evacuazione

Corridoi umanitari - Salvini : “Oggi 150 arrivano dalla Libia in aereo”. Trenta : “Felice che abbia cambiato idea” : Ventiquattro ore l’invito del Papa, Matteo Salvini annuncia l’arrivo di 150 migranti attraverso i cosiddetti Corridoi umanitari. “Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia certificati. Sono in fuga dalla guerra con un Corridoio umanitario organizzato dal ministero dell’Interno perché è così che si arriva in Italia, non con barchini o barconi o trafficanti di esseri umani”, ha detto il leader della Lega un ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 aprile 2019 : Amici 18 fa sparire Ballando con le Stelle con più di 150.000 Tweet : Social Auditel 13 aprile 2019: Amici 18 vince il primo confronto con Ballando con le Stelle. Anche questa settimana Amici 18 vince la sfida Social contro Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Maria De Filippi ha totalizzato più di 150.000 Tweet anche grazie agli hashtag aggiuntivi. Soltanto ...

Napoli - pronti per Koulibaly 150 milioni dalla Premier : Il Corriere dello Sport riporta un'indiscrezione di mercato che arriva dall'Inghilterra: 'In Inghilterra, oggi come ieri, e magari anche come domani, è sempre il momento di Kalidou Koulibaly , difensore centrale del ...

Ginnastica - che show alla Fenice di Venezia. Festeggiati i 150 anni della Federazione Italiana - esibizioni da brividi : Uno spettacolo di musica, suoni, luci, colori e tante evoluzioni. 150 anni Festeggiati alla grande, tra storia e modernità, tra un passato glorioso e un futuro tutto da vivere. La Federazione Ginnastica d’Italia ha spento le candeline e ha celebrato un compleanno indimenticabile al Teatro La Fenice di Venezia, dove è andato in scena uno show che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli amanti della Polvere di Magnesio: uno spettacolo ...

Ginnastica - che show alla Fenice di Venezia. Festeggiati i 150 anni della Federazione Italiana - esibizioni da brividi : Uno spettacolo di musica, suoni, luci, colori e tante evoluzioni. 150 anni Festeggiati alla grande, tra storia e modernità, tra un passato glorioso e un futuro tutto da vivere. La Federazione Ginnastica d’Italia ha spento le candeline e ha celebrato un compleanno indimenticabile al Teatro La Fenice di Venezia dove è andato in scena uno show che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli amanti della Polvere di Magnesio: uno spettacolo ...

L'allarme dei medici : "Morti 1500 braccianti migranti in Italia negli ultimi 6 anni" | 8 ore di lavoro : 12 euro : Queste persone, denunciano in un articolo pubblicato sul British Medical Journal, "vivono in baraccopoli senza acqua, senza servizi igienici senza accesso ai servizi sanitari di base"

Alice - disabile dalla nascita - cammina grazie a un esoscheletro da 150mila euro ricevuto da una donatrice anonima : "Ma veramente? No, non può essere vero!" L'esclamazione di sorpresa, mista a felicità e commozione, è di Alice , la ragazza di 16 anni che "Le Iene" ci avevano già fatto conoscere qualche tempo fa. ...

Miniera di Santa Liberata - domenica Lettomanoppello ricorda Rosa - Brigida e Filomena a 150 anni dalla tragedia : Ecco brevemente quanto di tragico avvenne a Lettomanoppello il 1 aprile 1869, tramite la "Cronaca Napoletana", dal 1 marzo al 31 dicembre 1869, custodita presso la Biblioteca Provinciale di Napoli: "...

150° Ospedale Bambino Gesù. Parolin : "Protagonista della sanità italiana ed espressione della Chiesa che non conosce muri o confini alla ... : ... "Il Bambino Gesù è nato da un'idea alta di carità a cui si è mantenuto fedele in 150 anni e, ora come allora, la forma più alta di carità è la scienza, la competenza dell'assistenza, la ricerca ...